Лавров начал подгонять Красный Крест из-за работы с российскими военнопленными

Россия надеется, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) защитит права военнопленных россиян на Украине. Об этом заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер.
«Ожидаем от Комитета продолжения интенсификации усилий по решению проблемы с посещением и обеспечением прав захваченных российских граждан», — заявил Лавров. Текст его выступления опубликован на официальном сайте МИД РФ. Он также отметил, что киевский режим применяет «бесчеловечные методы воздействия».
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова также попросила Красный Крест повлиять на исполнение Украиной Женевской Конвенции 1949 года. С таким заявлением она выступила после получения видео с пытками российских военнопленных на Украине. Также она подготовила обращение в Следственный комитет России, передает Nation News.
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Россия надеется, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) защитит права военнопленных россиян на Украине. Об этом заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер. «Ожидаем от Комитета продолжения интенсификации усилий по решению проблемы с посещением и обеспечением прав захваченных российских граждан», — заявил Лавров. Текст его выступления опубликован на официальном сайте МИД РФ. Он также отметил, что киевский режим применяет «бесчеловечные методы воздействия». Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова также попросила Красный Крест повлиять на исполнение Украиной Женевской Конвенции 1949 года. С таким заявлением она выступила после получения видео с пытками российских военнопленных на Украине. Также она подготовила обращение в Следственный комитет России, передает Nation News.