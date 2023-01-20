Лавров начал подгонять Красный Крест из-за работы с российскими военнопленными Министр Лавров обратился к Красному Кресту с призывом усилить работу по защите российских военнопленных 20 января 2023 в 22:04 Размер текста - 17 + Сергей Лавров надеется, что Красный Крест защитит права российских военнопленных на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия надеется, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) защитит права военнопленных россиян на Украине. Об этом заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер. «Ожидаем от Комитета продолжения интенсификации усилий по решению проблемы с посещением и обеспечением прав захваченных российских граждан», — заявил Лавров. Текст его выступления опубликован на официальном сайте МИД РФ. Он также отметил, что киевский режим применяет «бесчеловечные методы воздействия». Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова также попросила Красный Крест повлиять на исполнение Украиной Женевской Конвенции 1949 года. С таким заявлением она выступила после получения видео с пытками российских военнопленных на Украине. Также она подготовила обращение в Следственный комитет России, передает Nation News. Россия надеется, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) защитит права военнопленных россиян на Украине. Об этом заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер. «Ожидаем от Комитета продолжения интенсификации усилий по решению проблемы с посещением и обеспечением прав захваченных российских граждан», — заявил Лавров. Текст его выступления опубликован на официальном сайте МИД РФ. Он также отметил, что киевский режим применяет «бесчеловечные методы воздействия». Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова также попросила Красный Крест повлиять на исполнение Украиной Женевской Конвенции 1949 года. С таким заявлением она выступила после получения видео с пытками российских военнопленных на Украине. Также она подготовила обращение в Следственный комитет России, передает Nation News. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям