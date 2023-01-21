В ДТП с участием майора полиции признали виновной утку

В Ставрополье утка стала виновницей ДТП с участием патрульной машины
Домашняя утка, которая вылетела на проезжую часть в Ставропольском крае, была признана виновной в аварии с участием майора полиции. Птица влетела в стекло патрульной машины.
Утка получила обвинение «за нарушение ч.1 ст 12.30 КоАП — нарушение ПДД, создание помех», — сообщает telegram-канал Mash. Птица отбилась от сородичей и влетела в лобовое стекло полицейской машины, от чего погибла. За нарушение утке выписали штраф, который придется выплатить хозяйке. Замену лобового стекла произвели за счет бюджета.
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