В ДТП с участием майора полиции признали виновной утку

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Виды города. Пермь, утки в городе
В Ставрополье утка стала виновницей ДТП с участием патрульной машины Фото:

Домашняя утка, которая вылетела на проезжую часть в Ставропольском крае, была признана виновной в аварии с участием майора полиции. Птица влетела в стекло патрульной машины.

Утка получила обвинение «за нарушение ч.1 ст 12.30 КоАП — нарушение ПДД, создание помех», — сообщает telegram-канал Mash. Птица отбилась от сородичей и влетела в лобовое стекло полицейской машины, от чего погибла. За нарушение утке выписали штраф, который придется выплатить хозяйке. Замену лобового стекла произвели за счет бюджета.

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Домашняя утка, которая вылетела на проезжую часть в Ставропольском крае, была признана виновной в аварии с участием майора полиции. Птица влетела в стекло патрульной машины. Утка получила обвинение «за нарушение ч.1 ст 12.30 КоАП — нарушение ПДД, создание помех», — сообщает telegram-канал Mash. Птица отбилась от сородичей и влетела в лобовое стекло полицейской машины, от чего погибла. За нарушение утке выписали штраф, который придется выплатить хозяйке. Замену лобового стекла произвели за счет бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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