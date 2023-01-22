«Известия»: армия РФ прорвала оборону ВСУ в Запорожье

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, полигон еланский
ВС РФ взяли под свой контроль несколько сел Запорожья, отметил корреспондент Фото:
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Российские военные ведут активное наступление в Запорожской области. Они уже взяли под свой контроль несколько сел региона и готовятся к наступлению на город Орехов. Об этом рассказал корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков, находящийся на линии фронта.

«К Орехову наши войска двигаются с двух сторон — с юго-запада и юго-востока. Освободили уже несколько сел. И вот, как ребята говорят, заканчивается уже их зачистка. Город очень хорошо укреплен», — сообщил корреспондент в своем материале для «Известий».

Польшаков отметил высокую интенсивность огня вблизи взятых под контроль ВС РФ поселками. Он добавил, что более активному продвижению российских войск в области мешают мины, установленные Вооруженными силами Украины. Для их поиска солдаты армии России задействуют дроны.

О начале активных боевых действий по всей линии запорожского фронта ранее сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он отмечал, что украинская армия стягивает в регион дополнительные силы.

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Российские военные ведут активное наступление в Запорожской области. Они уже взяли под свой контроль несколько сел региона и готовятся к наступлению на город Орехов. Об этом рассказал корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков, находящийся на линии фронта. «К Орехову наши войска двигаются с двух сторон — с юго-запада и юго-востока. Освободили уже несколько сел. И вот, как ребята говорят, заканчивается уже их зачистка. Город очень хорошо укреплен», — сообщил корреспондент в своем материале для «Известий». Польшаков отметил высокую интенсивность огня вблизи взятых под контроль ВС РФ поселками. Он добавил, что более активному продвижению российских войск в области мешают мины, установленные Вооруженными силами Украины. Для их поиска солдаты армии России задействуют дроны. О начале активных боевых действий по всей линии запорожского фронта ранее сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он отмечал, что украинская армия стягивает в регион дополнительные силы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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