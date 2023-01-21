Рогов: Киев экстренно стягивает резервы в Запорожье

ВСУ в срочном порядке перебрасывают свои резервы на запорожское направление. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сейчас в срочном порядке идет переброска резервов с Запорожско-криворожского направления, имеется ввиду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область по ближе к линии боевого соприкосновения», — заявил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он отметил, что переброска производится для того, чтобы отработать удары тяжелой артиллерией и РСЗО.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью в четырех регионах прошли референдумы о присоединении к России. Большинство жителей высказалось за. 5 октября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область вошли в состав России. Сейчас административная территория Запорожья не находится под полным контролем России. Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что Россия начнет освобождать Запорожье весной.
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ВСУ в срочном порядке перебрасывают свои резервы на запорожское направление. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сейчас в срочном порядке идет переброска резервов с Запорожско-криворожского направления, имеется ввиду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область по ближе к линии боевого соприкосновения», — заявил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он отметил, что переброска производится для того, чтобы отработать удары тяжелой артиллерией и РСЗО. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью в четырех регионах прошли референдумы о присоединении к России. Большинство жителей высказалось за. 5 октября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область вошли в состав России. Сейчас административная территория Запорожья не находится под полным контролем России. Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что Россия начнет освобождать Запорожье весной.