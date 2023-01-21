Рогов: Россия взломала первую линию обороны ВСУ в Запорожье

21 января 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Россия начала активное наступление в Запорожье, заявил Владимир Рогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России взломала первую линию обороны и ведет активные наступательные действия по всей линии фронта на запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. «Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия», — рассказал Рогов РИА Новости. Он отметил, что первая линии обороны ВСУ на запорожском направлении находится на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре в 4 регионах прошли референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Большинство жителей высказалось за вхождение в состав РФ. Однако на данный момент Россия не владеет всей территорией Запорожской области — часть занимают ВСУ. Врио губернатора региона Евгений Балицкий отметил, что Запорожье будут освобождать весной.

Армия России взломала первую линию обороны и ведет активные наступательные действия по всей линии фронта на запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. «Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия», — рассказал Рогов РИА Новости. Он отметил, что первая линии обороны ВСУ на запорожском направлении находится на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре в 4 регионах прошли референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Большинство жителей высказалось за вхождение в состав РФ. Однако на данный момент Россия не владеет всей территорией Запорожской области — часть занимают ВСУ. Врио губернатора региона Евгений Балицкий отметил, что Запорожье будут освобождать весной.