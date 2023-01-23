Тренер по отношениям объяснила, почему мужчин тянет к сексу на первом свидании

Тренер по отношениям: мужчины занимаются сексом на первом свидании из-за тестостерона
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Мужчины чаще женщин признаются, что занимались сексом на первом свидании, рассказала Кейт Мэнсфилд Фото:

Мужчины занимаются сексом на первом свидании из-за повышенного уровня гормона тестостерона и биологического стремления к размножению. Об этом рассказала тренер по отношениям Кейт Мэнсфилд.

«Согласно соцопросам, 49% людей хотя бы однажды занимались сексом на первом свидании, причем мужчины признаются в этом чаще женщин. Мужчины ведут себя подобным образом из-за тестостерона, высокого либидо и биологического стремления к размножению», — рассказала Кейт Мэнсфилд в разговоре с порталом Metro. Она уточнила, что мужчины не придают значимости интимной близости, в то время, как женщины настроены на долгосрочные отношения.

Согласно опросам, женщины рассказывали, что секс на первом свидании был им нужен для проверки совместимости с потенциальным партнером. Мужчины отмечали, что им просто нравится процесс. Остальные участники социального опроса поделились, что не могут довериться пантеру из-за того, что им важна эмоциональная связь, заключила Мэнсфилд.

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Мужчины занимаются сексом на первом свидании из-за повышенного уровня гормона тестостерона и биологического стремления к размножению. Об этом рассказала тренер по отношениям Кейт Мэнсфилд. «Согласно соцопросам, 49% людей хотя бы однажды занимались сексом на первом свидании, причем мужчины признаются в этом чаще женщин. Мужчины ведут себя подобным образом из-за тестостерона, высокого либидо и биологического стремления к размножению», — рассказала Кейт Мэнсфилд в разговоре с порталом Metro. Она уточнила, что мужчины не придают значимости интимной близости, в то время, как женщины настроены на долгосрочные отношения. Согласно опросам, женщины рассказывали, что секс на первом свидании был им нужен для проверки совместимости с потенциальным партнером. Мужчины отмечали, что им просто нравится процесс. Остальные участники социального опроса поделились, что не могут довериться пантеру из-за того, что им важна эмоциональная связь, заключила Мэнсфилд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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