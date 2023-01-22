В Челябинске в 2024 году построят два новых микрорайона

Жилые дома построят в Центральном районе и на северо-западе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в 2024 году в Центральном районе и на северо-западе построят два новых микрорайона с градпотенциалом в 50 и 40 тысяч квадратных метров жилья. Об этом 23 января на аппаратном совещании в администрации сообщила вице-мэр по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Власти Челябинска заключили договор о комплексном развитии территории с ООО „Солнечная“ в районе улиц Лесопарковой и Худякова. Это уже пятый договор о КРТ, который заключен по инициативе правообладателя с 2021 года по настоящее время. Также к февралю аналогичный договор о КРТ планируют заключить на участок в границах Кашириных, Краснознаменной, Косарева и Партизанская», — рассказала Рыльская.

Строительство нового ЖК на месте бывшего профилактория на Лесопарковой и Худякова на 50 тысяч квадратных метров жилья начнется в начале 2024 года. По проекту также предусмотрен встроенный детсад на 50-60 мест. Строительство микрорайона на северо-западе в границах Кашириных, Краснознаменной, Косарева и Партизанская, в случае заключения договора, запланировано в первой половине следующего года.

19 января мэрия Челябинска заключила договор с ООО «Солнечное» о комплексном развитии территории. Земля под застройку находится в центре Челябинска у границ городского бора на Лесопарковой.