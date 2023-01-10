Площадь под застройку составит 22 тысячи 739 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска у границ городского бора на улице Лесопарковой на месте старого профилактория построят новый элитный ЖК. Договор о комплексном развитии территории площадью более 22 тысячи 739 квадратных метров будет заключен с ООО «Солнечное», сообщается на сайте мэрии.

«Заключить с ООО „Солнечное“ договор о комплексном развитии территории площадью 2,2739 га по инициативе правообладателя земельных объектов недвижимого имущества, расположенных на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе города Челябинска. Рекомендовать ООО „Солнечное“ в срок до 19.01.2023 обратиться для заключения договора о комплексном развитии территории в администрацию города Челябинска», — сообщается на сайте.

Ранее проект компании по строительству элитного ЖК на месте одноименного профилактория был одобрен на публичных слушаниях в Челябинске. Фирма принадлежит челябинскому бизнесмену Николаю Серскому. На месте профилактория появится новый элитный жилой комплекс.

Договор о комплексном развитии территории будет заключен с ООО «Солнечное» Скрин: публичная карта Роскадастр