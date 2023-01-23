23 января 2023

Актер Садальский попал в больницу в Москве

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Прощание с Борисом Грачевским в Доме Кино. Москва, садальский станислав
Садальского госпитализировали с кровотечением Фото:

Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский госпитализирован в Москве. Об этом он сообщил в соцсети.

«На скорой помощи забрали в больницу. Грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, лимоны, имбирь. Пока кровотечение не остановили. Прекрасное состояние больницы, думал, что привезут в г**, но ошибся, а должен был лететь в Мурманск. Пожелайте мне удачи», — написал под своим постом Садальский в Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Известно, что артист попал в Боткинскую больницу с кровотечением.

Ранее Садальский обратил внимание на суровую старость пенсионеров в России. Актер сделал вывод, что чем дальше от Москвы, тем суровее старость, в частности, он пожаловался на низкие пенсии.

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Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский госпитализирован в Москве. Об этом он сообщил в соцсети. «На скорой помощи забрали в больницу. Грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, лимоны, имбирь. Пока кровотечение не остановили. Прекрасное состояние больницы, думал, что привезут в г**, но ошибся, а должен был лететь в Мурманск. Пожелайте мне удачи», — написал под своим постом Садальский в Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Известно, что артист попал в Боткинскую больницу с кровотечением. Ранее Садальский обратил внимание на суровую старость пенсионеров в России. Актер сделал вывод, что чем дальше от Москвы, тем суровее старость, в частности, он пожаловался на низкие пенсии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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