В Перми состояние пострадавших в ДТП с больничным микроавтобусом изменилось

После аварии с медицинским микроавтобусом в Пермском крае состояние двух потерпевших оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в минздраве Пермского края.
«Оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщил собеседник агентства в министерстве. Люди пока находятся в больнице.
Серьезная авария произошла на трассе в Пермском крае днем 23 января. Грузовик занесло, и в результате он столкнулся с «Газелью», которая перевозила пациентов из Губахи в Гремячинск после обследования. Три пассажира и водитель погибли, двоих выживших госпитализировали. Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень говорила, что один находится в удовлетворительном состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести.
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