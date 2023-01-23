В Перми состояние пострадавших в ДТП с больничным микроавтобусом изменилось

24 января 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Пока пациенты находятся в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После аварии с медицинским микроавтобусом в Пермском крае состояние двух потерпевших оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в минздраве Пермского края. «Оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщил собеседник агентства в министерстве. Люди пока находятся в больнице. Серьезная авария произошла на трассе в Пермском крае днем 23 января. Грузовик занесло, и в результате он столкнулся с «Газелью», которая перевозила пациентов из Губахи в Гремячинск после обследования. Три пассажира и водитель погибли, двоих выживших госпитализировали. Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень говорила, что один находится в удовлетворительном состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести.

После аварии с медицинским микроавтобусом в Пермском крае состояние двух потерпевших оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в минздраве Пермского края. «Оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщил собеседник агентства в министерстве. Люди пока находятся в больнице. Серьезная авария произошла на трассе в Пермском крае днем 23 января. Грузовик занесло, и в результате он столкнулся с «Газелью», которая перевозила пациентов из Губахи в Гремячинск после обследования. Три пассажира и водитель погибли, двоих выживших госпитализировали. Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень говорила, что один находится в удовлетворительном состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести.