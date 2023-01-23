23 января 2023

В Перми состояние пострадавших в ДТП с больничным микроавтобусом изменилось

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больница. Челябинск, госпиталь, стационар, палата, капельница, здоровье, лечение, больничная палата, медицина, клиника, больница, больничная койка, коронавирус, красная зона, ковидная база
Пока пациенты находятся в больнице Фото:

После аварии с медицинским микроавтобусом в Пермском крае состояние двух потерпевших оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в минздраве Пермского края.

«Оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщил собеседник агентства в министерстве. Люди пока находятся в больнице.

Серьезная авария произошла на трассе в Пермском крае днем 23 января. Грузовик занесло, и в результате он столкнулся с «Газелью», которая перевозила пациентов из Губахи в Гремячинск после обследования. Три пассажира и водитель погибли, двоих выживших госпитализировали. Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень говорила, что один находится в удовлетворительном состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

После аварии с медицинским микроавтобусом в Пермском крае состояние двух потерпевших оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в минздраве Пермского края. «Оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщил собеседник агентства в министерстве. Люди пока находятся в больнице. Серьезная авария произошла на трассе в Пермском крае днем 23 января. Грузовик занесло, и в результате он столкнулся с «Газелью», которая перевозила пациентов из Губахи в Гремячинск после обследования. Три пассажира и водитель погибли, двоих выживших госпитализировали. Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень говорила, что один находится в удовлетворительном состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...