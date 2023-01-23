Министр здравоохранения Пермского края рассказала о пострадавших в аварии

Минздрав Пермского края оценила состояние пострадавшего в аварии на трассе, как средней тяжести
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Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, крутень анастасия
Крутень принесла соболезнования родственникам и близким погибших Фото:

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила о состоянии пострадавших в аварии на трассе «Соликамск-Кунгур». Состояние одного из пациентов оценивается, как среднетяжелое, у другого — удовлетворительное. Об этом сообщается в telegram-канале регионального ведомства.

«Двое пострадавших были госпитализированы в больницы Губахи и Чусового. Один находится в удовлетворительном состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести», — пишет Крутень в telegram.

Также министр принесла соболезнования родным и близким погибших. Ранее стало известно о произошедшей на трассе «Соликамск-Кунгур» аварии. В автокатастрофе погибли три пациента и перевозивший их водитель скорой помощи.

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Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила о состоянии пострадавших в аварии на трассе «Соликамск-Кунгур». Состояние одного из пациентов оценивается, как среднетяжелое, у другого — удовлетворительное. Об этом сообщается в telegram-канале регионального ведомства. «Двое пострадавших были госпитализированы в больницы Губахи и Чусового. Один находится в удовлетворительном состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести», — пишет Крутень в telegram. Также министр принесла соболезнования родным и близким погибших. Ранее стало известно о произошедшей на трассе «Соликамск-Кунгур» аварии. В автокатастрофе погибли три пациента и перевозивший их водитель скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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