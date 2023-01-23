Авария произошла на трассе в Губахинском городском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае произошла авария, в результате которой погибли водитель и пациенты автомобиля скорой помощи. ДТП случилось на участке автодороги «Кунгур-Соликамск» в Губахинском округе.

«По прибытии к месту, пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей и пассажирской газели, возгорание и розлив топлива отсутствуют. Проводятся работы по деблокированию пострадавших в одном из автотранспортных средств», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как добавили в пресс-службе краевого полицейского главка, водитель большегруза «Вольво» допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Газель», в которой находились пассажиры. По данным пресс-службы краевого минздрава, среди погибших — три пациента и водитель реанимобиля. Еще двое пациентов — 54-летний мужчина и 47-летняя женщина были госпитализированы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю