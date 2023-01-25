Рогов: ВС РФ взяли несколько населенных пунктов в Запорожской области

25 января 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов рассказал об успехах российской армии в Запорожской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия оттеснила формирования ВСУ и взяла под контроль несколько населенных пунктов на линии фронта в Запорожской области. Об этом доложил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он рассказал, что успехи есть как на юго-западном направлении, так и на юго-восточном. «На пологовском участке запорожского фронта наши ребята продвинулись в направлении Гуляйполя, выдавили боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского и взяли под контроль несколько опорных пунктов на рубеже Малиновка — Червоное и Малиновка — Чаривное», — сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он отметил, что один из населенных пунктов находится на юго-востоке от Гуляйполя, а другой — на юго-западе. Ранее он сообщал, что боевые действия сейчас ведутся по всей линии соприкосновения в Запорожской области. Рогов отметил, что украинским войскам все тяжелее сохранять позиции. По его словам, в текущий момент наступление ведется по двум направлениям на этом участке, передает телеканал 360.

Российская армия оттеснила формирования ВСУ и взяла под контроль несколько населенных пунктов на линии фронта в Запорожской области. Об этом доложил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он рассказал, что успехи есть как на юго-западном направлении, так и на юго-восточном. «На пологовском участке запорожского фронта наши ребята продвинулись в направлении Гуляйполя, выдавили боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского и взяли под контроль несколько опорных пунктов на рубеже Малиновка — Червоное и Малиновка — Чаривное», — сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он отметил, что один из населенных пунктов находится на юго-востоке от Гуляйполя, а другой — на юго-западе. Ранее он сообщал, что боевые действия сейчас ведутся по всей линии соприкосновения в Запорожской области. Рогов отметил, что украинским войскам все тяжелее сохранять позиции. По его словам, в текущий момент наступление ведется по двум направлениям на этом участке, передает телеканал 360.