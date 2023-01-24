Пьяный водитель протащил челябинского полицейского по земле, пытаясь уйти от погони. Видео

25 января 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Инспектор смог остановить автомобиль и задержать нарушителя Фото: Илья Московец © URA.RU В Верхнеуральском районе Челябинской области полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Увидев, что один из инспекторов зацепился за дверь автомобиля, нарушитель несколько десятков метров тащил его по земле, пока не въехал в сугроб. Видео погони опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону. «В момент остановки к машине подбежал инспектор ДПС. Он открыл дверь со стороны водителя, пресекая тем самым возможность нарушителю закрыться в машине. Но молодой человек начал движение. Полицейский схватился одной рукой за открытую дверь авто, буквально повиснув на ней, а другой держался за руль, пытаясь вывернуть его влево», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что инспектору удалось вывернуть руль влево, автомобиль въехал в сугроб и остановился. Второй инспектор оказал помощь коллеге при задержании нарушителя, которым оказался 23-летний местный житель. В отношении него составили протоколы сразу по трем статьям КоАП РФ.

В Верхнеуральском районе Челябинской области полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Увидев, что один из инспекторов зацепился за дверь автомобиля, нарушитель несколько десятков метров тащил его по земле, пока не въехал в сугроб. Видео погони опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону. «В момент остановки к машине подбежал инспектор ДПС. Он открыл дверь со стороны водителя, пресекая тем самым возможность нарушителю закрыться в машине. Но молодой человек начал движение. Полицейский схватился одной рукой за открытую дверь авто, буквально повиснув на ней, а другой держался за руль, пытаясь вывернуть его влево», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что инспектору удалось вывернуть руль влево, автомобиль въехал в сугроб и остановился. Второй инспектор оказал помощь коллеге при задержании нарушителя, которым оказался 23-летний местный житель. В отношении него составили протоколы сразу по трем статьям КоАП РФ.