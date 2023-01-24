24 января 2023

Пьяный водитель протащил челябинского полицейского по земле, пытаясь уйти от погони. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, жезл, гибдд, инспектор дпс, пистолет в кобуре
Инспектор смог остановить автомобиль и задержать нарушителя Фото:

В Верхнеуральском районе Челябинской области полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Увидев, что один из инспекторов зацепился за дверь автомобиля, нарушитель несколько десятков метров тащил его по земле, пока не въехал в сугроб. Видео погони опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону.

«В момент остановки к машине подбежал инспектор ДПС. Он открыл дверь со стороны водителя, пресекая тем самым возможность нарушителю закрыться в машине. Но молодой человек начал движение. Полицейский схватился одной рукой за открытую дверь авто, буквально повиснув на ней, а другой держался за руль, пытаясь вывернуть его влево», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что инспектору удалось вывернуть руль влево, автомобиль въехал в сугроб и остановился. Второй инспектор оказал помощь коллеге при задержании нарушителя, которым оказался 23-летний местный житель. В отношении него составили протоколы сразу по трем статьям КоАП РФ.

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В Верхнеуральском районе Челябинской области полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Увидев, что один из инспекторов зацепился за дверь автомобиля, нарушитель несколько десятков метров тащил его по земле, пока не въехал в сугроб. Видео погони опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону. «В момент остановки к машине подбежал инспектор ДПС. Он открыл дверь со стороны водителя, пресекая тем самым возможность нарушителю закрыться в машине. Но молодой человек начал движение. Полицейский схватился одной рукой за открытую дверь авто, буквально повиснув на ней, а другой держался за руль, пытаясь вывернуть его влево», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что инспектору удалось вывернуть руль влево, автомобиль въехал в сугроб и остановился. Второй инспектор оказал помощь коллеге при задержании нарушителя, которым оказался 23-летний местный житель. В отношении него составили протоколы сразу по трем статьям КоАП РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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