Песков напомнил Западу страшное предупреждение Путина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон
Песков предупредил НАТО и Украину о последствиях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин предупреждал еще год назад, что продолжение эскалации конфликта на Украине со стороны Запада будет иметь страшные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы видим много публикаций экспертов, что, именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента. Это тупиковое развитие. Мы были убеждены в этом еще год назад, когда [президент России Владимир] Путин призвал сесть за стол переговоров. Путин предупреждал, что продолжение этой линии может привести к страшным последствиям», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин предупреждал еще год назад, что продолжение эскалации конфликта на Украине со стороны Запада будет иметь страшные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы видим много публикаций экспертов, что, именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента. Это тупиковое развитие. Мы были убеждены в этом еще год назад, когда [президент России Владимир] Путин призвал сесть за стол переговоров. Путин предупреждал, что продолжение этой линии может привести к страшным последствиям», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...