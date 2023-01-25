Песков напомнил Западу страшное предупреждение Путина

25 января 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Песков предупредил НАТО и Украину о последствиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин предупреждал еще год назад, что продолжение эскалации конфликта на Украине со стороны Запада будет иметь страшные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы видим много публикаций экспертов, что, именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента. Это тупиковое развитие. Мы были убеждены в этом еще год назад, когда [президент России Владимир] Путин призвал сесть за стол переговоров. Путин предупреждал, что продолжение этой линии может привести к страшным последствиям», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Президент России Владимир Путин предупреждал еще год назад, что продолжение эскалации конфликта на Украине со стороны Запада будет иметь страшные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы видим много публикаций экспертов, что, именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента. Это тупиковое развитие. Мы были убеждены в этом еще год назад, когда [президент России Владимир] Путин призвал сесть за стол переговоров. Путин предупреждал, что продолжение этой линии может привести к страшным последствиям», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.