В Кремле заявили, что танки Abrams горят, как и все остальные

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Американские танки не помогут украинской армии, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Многие эксперты склонны переоценивать потенциал американских танков Abrams, они не добавят Украине существенного преимущества. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Многие специалисты понимают абсурдность таких планов. Это явная переоценка потенциала, который можно добавить Вооруженным силам Украины. Они горят, как и все остальные», — рассказал Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает журналист URA.RU.

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Многие эксперты склонны переоценивать потенциал американских танков Abrams, они не добавят Украине существенного преимущества. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Многие специалисты понимают абсурдность таких планов. Это явная переоценка потенциала, который можно добавить Вооруженным силам Украины. Они горят, как и все остальные», — рассказал Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает журналист URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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