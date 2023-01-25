В Кремле заявили, что танки Abrams горят, как и все остальные

Американские танки не помогут украинской армии, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Многие эксперты склонны переоценивать потенциал американских танков Abrams, они не добавят Украине существенного преимущества. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Многие специалисты понимают абсурдность таких планов. Это явная переоценка потенциала, который можно добавить Вооруженным силам Украины. Они горят, как и все остальные», — рассказал Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает журналист URA.RU.
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