Депутат Европарламента призвал перевести экономику ЕС на «военные рельсы»

26 января 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

В Европарламенте считают необходимым переход на военную экономику Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз должен перейти на военную экономику. С таким призывом выступил депутат Европарламента Манфред Вебер. Он считает, что сейчас Европа не способна обеспечить необходимым количеством военной техники не только Украину, но нужды собственной обороны. «Если мы взглянем на нашу потребность в оружии и боеприпасах, станет ясно: нам нужна, хоть это и непростой термин, своего рода военная экономика в ЕС, чтобы быть в состоянии обеспечивать стабильность и безопасность», — заявил Манфред Вебер в интервью Funke. Он отметил, что оружейные заводы в ФРГ не получают заказов, несмотря на необходимость наращивания вооружений. В США рассказали, что у них нет графика производства компонентов для ядерного оружия. Это может привести к задержкам производства, передает RT.

Евросоюз должен перейти на военную экономику. С таким призывом выступил депутат Европарламента Манфред Вебер. Он считает, что сейчас Европа не способна обеспечить необходимым количеством военной техники не только Украину, но нужды собственной обороны. «Если мы взглянем на нашу потребность в оружии и боеприпасах, станет ясно: нам нужна, хоть это и непростой термин, своего рода военная экономика в ЕС, чтобы быть в состоянии обеспечивать стабильность и безопасность», — заявил Манфред Вебер в интервью Funke. Он отметил, что оружейные заводы в ФРГ не получают заказов, несмотря на необходимость наращивания вооружений. В США рассказали, что у них нет графика производства компонентов для ядерного оружия. Это может привести к задержкам производства, передает RT.