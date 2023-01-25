Курганцы наблюдали перевернутую радугу в небе над городом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы, в том числе воспитанники одного из курганских детских садов, наблюдали редкое природное явление на небе — перевернутую радугу. Об этом рассказала жительница Кургана Яна Гальцова.

«Дети из детского сада №37 на прогулке наблюдали редкое природное явление — перевернутую радугу. Появляется такая радуга лишь при соблюдении ряда условий. […] Цвета в радуге „вверх ногами“ располагаются тоже наоборот: фиолетовый вверху, а красный — внизу», — говорится в посте под фото оптического явления, опубликованном в группе «О,Курган» во «ВКонтакте».

Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн подтвердил URA.RU, что в Курганской области это явление можно наблюдать крайне редко. «На фото можно увидеть перевернутую радугу. Это крайне редкое явление, особенно в наших краях. Если летом свет преломляется в каплях воды, то зимой свет преломляется в кристаллах льда, которые находятся на высоте 7-8 км. Подобные явления могут сопровождаться световыми столбами или солнечным гало, что тоже связано с преломлением света в кристаллах, но уже на более низких высотах. Сегодня утром многие жители Кургана могли наблюдать световые столбы в разных районах города», — пояснил он.

Ранее URA.RU писало, что 8 января 2023 года жители Кургана в ночном январском небе могли наблюдать необычное природное явление — лунное гало. Фотографиями необычного свечения луны курганцы поделились в соцсетях.

Курганцы заметили в небе над городом перевернутую радугу фото: группа «О,Курган», соцсеть «ВКонтакте»

фото: группа «О,Курган», соцсеть «ВКонтакте»