Минфин США ввел санкции против структур, связанных с Пригожиным 26 января 2023 в 20:29 Размер текста - 17 + Минфин США добавил в свой санкционный список Евгения Пригожина Фото: ТАСС / Михаил Метцель новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минфин США ввел санкции против структур и лиц, имеющих отношение к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте. Помимо Пригожина в новый американский санкционный список попал и ряд других высокопоставленных российских лиц. «Новые антироссийские санкции США вводятся против судоремонтных предприятий, структур и лиц, связанных с группой „Вагнер» и ее главой Пригожиным», — говорится в сообщении американского Минфина, опубликованном на его сайте. Помимо Пригожина, в санкционный список Минфина США попал и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. А также глава Татарстана Рустам Минниханов. Ранее высокопоставленный представитель администрации Вашингтона сообщил о намерении Белого дома признать ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией, сообщает Nation News. Пригожин, в ответ на это, назвал американцев коллегами. Минфин США ввел санкции против структур и лиц, имеющих отношение к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте. Помимо Пригожина в новый американский санкционный список попал и ряд других высокопоставленных российских лиц. «Новые антироссийские санкции США вводятся против судоремонтных предприятий, структур и лиц, связанных с группой „Вагнер» и ее главой Пригожиным», — говорится в сообщении американского Минфина, опубликованном на его сайте. Помимо Пригожина, в санкционный список Минфина США попал и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. А также глава Татарстана Рустам Минниханов. Ранее высокопоставленный представитель администрации Вашингтона сообщил о намерении Белого дома признать ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией, сообщает Nation News. Пригожин, в ответ на это, назвал американцев коллегами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям