Минфин США ввел санкции против структур, связанных с Пригожиным

Минфин США ввел санкции против структур и лиц, имеющих отношение к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте. Помимо Пригожина в новый американский санкционный список попал и ряд других высокопоставленных российских лиц.
«Новые антироссийские санкции США вводятся против судоремонтных предприятий, структур и лиц, связанных с группой „Вагнер» и ее главой Пригожиным», — говорится в сообщении американского Минфина, опубликованном на его сайте.
Помимо Пригожина, в санкционный список Минфина США попал и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. А также глава Татарстана Рустам Минниханов.
Ранее высокопоставленный представитель администрации Вашингтона сообщил о намерении Белого дома признать ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией, сообщает Nation News. Пригожин, в ответ на это, назвал американцев коллегами.
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