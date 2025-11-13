Коррупция обнажила мафиозную сеть: новые подробности скандала на Украине

Виктор Орбан потребовал прекратить помощь Украине, заявив о «военной мафии» с тысячами связей с президентом Зеленским Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Накануне на Украине разразился масштабный коррупционный скандал, связанный с государственным предприятием «Энергоатом». По данным следствия, группа лиц, в которую входит близкий друг президента Украины Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич, создала схему для вымогательства взяток у поставщиков компании. Всего по делу проходят семь подозреваемых.

Громкий скандал привлек внимание не только со стороны России, но и мировых стран в целом. Резкую оценку происходящему дал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил о раскрытии «украинской военной мафиозной сети, имеющей тысячи связей с Зеленским». Новые подробности о коррупции на Украине — в материале URA.RU.

Просыпается мафия: Орбан заявил о целой криминальной сети на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя коррупционный скандал на Украине, потребовал от ЕС прекратить финансирование Киева. В заявлении, размещенном в соцсетях, он утверждает о раскрытии некой «украинской военной мафиозной сети», связанной с украинским лидером Владимиром Зеленским, и назвал недопустимым направление средств европейских налогоплательщиков в «этот хаос». Орбан четко дал понять, что Венгрия не будет участвовать в финансировании Украины через механизмы ЕС и не потерпит финансовых требований с ее стороны.

«Кровавая гидра»: Захарова заявила о международном конгломерате

Представитель МИД России Мария Захарова поддержала формулировку Виктора Орбана в своем telegram-канале. Она заявила, что определение «военная мафия» точно описывает ситуацию на Украине, нежели чем просто «коррупция».

По словам Захаровой, речь идет о международном конгломерате — «многоголовой кровавой гидре», перекачивающей деньги западных налогоплательщиков в карманы элит. В этой схеме, как она утверждает, Зеленский и киевский режим являются инструментом, а Еврокомиссия, Демпартия США и НАТО — механизмом, обслуживающим интересы «глубинных слоев либеральных демократий»

Зеленский резко зашевелился и пообещал «решить все вопросы»

На фоне коррупционного скандала Владимир Зеленский посетил позиции 128-й бригады в Запорожской области. В ходе визита президент вручил военным награды и обсудил ключевые проблемы фронта, включая активизацию действий противника и вопросы снабжения дронами. Зеленский заверил, что все озвученные вопросы будут решены.

Кроме того, в ответ на коррупционный скандал Владимир Зеленский ввел санкции против двух ключевых фигурантов — граждан Израиля Тимура Миндича и Александра Цукермана. Санкционный пакет, рассчитанный на три года, включает полную блокировку активов, запрет на вывод капитала и прекращение всех торговых операций на территории Украины. Одновременно МИД Украины начал работу по международному расширению этих мер, уведомив ЕС и США с целью введения аналогичных ограничений против бизнесменов.

Обыски на Украине

На Украине начались антикоррупционные расследования, которые коснутся и Министерства обороны страны. Как сообщается, в подразделениях военного ведомства в ближайшее время могут быть проведены обыски. Следователи сосредоточили внимание на вопросах оборонных закупок, передает Politico. По имеющейся информации, существует подозрение, что эти закупки осуществлялись по искусственно завышенным ценам.

Арест фигуранта дела о коррупции

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова, арестовав его на два месяца. При этом сохраняется возможность его освобождения при внесении залога в размере одного миллиона долларов.

Следствие утверждает, что Басов входил в преступную группировку и выполнял в ней ключевую функцию — блокировал выплаты контрагентам «Энергоатома». Эта схема, в материалах дела фигурирующая под термином «шлагбаум», позволяла другим участникам группы впоследствии вымогать у поставщиков взятки в размере 10–15% от суммы контракта.

Увольнение министра энергетики

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук также покинула свой пост на фоне скандала. Ее также обвиняли в причастности к коррупционной схеме. Позднее в социальных сетях, она заявила об отсутствии нарушений в своей профессиональной деятельности.

Экс-министр утверждает, что нарушений не могло существовать в принципе. Что касается домыслов о ее личных отношениях с одним из фигурантов дела, Гринчук назвала любые спекуляции на эту тему неуместными, добавив, что со временем все встанет на свои места.

Подмоченная репутация Зеленского в глазах ЕС

Коррупционный скандал способен привести к отставке президента Украины. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, заявив, что раскрытие схемы нанесет непоправимый ущерб репутации действующего президента.

По словам экс-премьера, отставка может стать для Зеленского реальностью, когда расследование будет раскручено и появятся прямые показания против него самого. Азаров подчеркнул, что ситуация для президента не может закончиться ничем хорошим. Он также указал, что среди обвиняемых находятся люди из ближайшего окружения президента, что, по его мнению, существенно ухудшит отношения Украины с западными партнерами. Азаров добавил, что после раскрытия деталей дела западные политики не захотят вести дела с Зеленским.

Глобальные последствия: Украина рискует остаться без поддержки ЕС

В то же время Евросоюз прямо увязывает дальнейшую финансовую помощь Украине с прогрессом в борьбе с внутренней коррупцией. Как сообщает The Guardian, министр финансов Нидерландов Элко Хайнен, комментируя новый коррупционный скандал в Киеве, заявил, что борьба с коррупцией требует постоянных усилий со стороны Украины. Еврочиновник отметил, что борьба с коррупцией является важным условием всех разрабатываемых ЕС пакетов поддержки. Вместе с тем Хайнен четко обозначил, что поддержку Украине прекращать нельзя, и подтвердил важность продолжения финансирования для сохранения экономической и военной стабильности страны.

Реакция Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя коррупционный скандал с участием бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, заявил, что коррупция «жрет изнутри киевский режим». Песков охарактеризовал коррупцию как один из главных грехов киевских властей.