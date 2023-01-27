Россияне смогут наказывать водителей через новое приложение

Autonews: россияне смогут жаловаться на водителей за неправильную парковку

27 января 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Граждане смогут жаловаться в приложении на неправильную парковку, сообщают Autonews Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России планируется разработка приложения «Народный инспектор», которое позволит гражданам привлекать автовладельцев к ответственности по фотографиям. Благодаря сервису россияне смогут жаловаться на неправильную парковку, сообщает Autonews. «Сервис должен дать возможность каждому зарегистрированному в системе гражданину фиксировать ряд нарушений ПДД на телефон: на основании этих данных автомобилисты будут получать штрафы», — написали в Autonews. Согласно заданию, которое было дано разработчикам пользователи должны будут получить возможность автоматически фиксировать нарушения, связанные с парковкой автомобиля. Уточняется, что при успешной фиксации нарушения и дальнейшего оформления постановления пользователи будут получать бонусы. Например, накопленные в приложении баллы могут быть использованы для оплаты проезда в общественном транспорте. «Народный инспектор» станет доработанной версией приложения «Помощник Москвы». Тендер на разработку сервиса выиграла группа компаний «Программный продукт». Сообщается, что приложение будет готово в 2024 году. Ранее стало известно, что в приложении «Госуслуги Авто» стала доступна цифровая версия водительских прав. Кроме того, на сервисе появилась возможность размещения электронной версии свидетельства о регистрации автомобиля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России планируется разработка приложения «Народный инспектор», которое позволит гражданам привлекать автовладельцев к ответственности по фотографиям. Благодаря сервису россияне смогут жаловаться на неправильную парковку, сообщает Autonews. «Сервис должен дать возможность каждому зарегистрированному в системе гражданину фиксировать ряд нарушений ПДД на телефон: на основании этих данных автомобилисты будут получать штрафы», — написали в Autonews. Согласно заданию, которое было дано разработчикам пользователи должны будут получить возможность автоматически фиксировать нарушения, связанные с парковкой автомобиля. Уточняется, что при успешной фиксации нарушения и дальнейшего оформления постановления пользователи будут получать бонусы. Например, накопленные в приложении баллы могут быть использованы для оплаты проезда в общественном транспорте. «Народный инспектор» станет доработанной версией приложения «Помощник Москвы». Тендер на разработку сервиса выиграла группа компаний «Программный продукт». Сообщается, что приложение будет готово в 2024 году. Ранее стало известно, что в приложении «Госуслуги Авто» стала доступна цифровая версия водительских прав. Кроме того, на сервисе появилась возможность размещения электронной версии свидетельства о регистрации автомобиля.