В МВД разрешили россиянам предъявлять водительские права с телефона

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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, гибдд, водительские права, проверка автомобиля, инспектор дпс
В приложении «Госуслуги Авто» теперь можно обжаловать штраф, сообщает Ирина Волк Фото:

В приложении «Госуслуги Авто» теперь стала доступна функция цифровой копии водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В приложении „Госуслуги Авто“ доступна цифровая копия водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Данные документы в электронном виде водители могут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки», — приводит слова Ирины Волк telegram-канал «МВД Медиа».

Ирина Волк также сообщает, что теперь можно регистрировать аварии с помощью приложения. Также появляется возможность оплачивать и обжаловать штрафы. Также сейчас можно записаться на регистрацию автомобиля и замену водительских прав также онлайн. Все это можно будет сделать через приложение «Госуслуги Авто».

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В приложении «Госуслуги Авто» теперь стала доступна функция цифровой копии водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В приложении „Госуслуги Авто“ доступна цифровая копия водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Данные документы в электронном виде водители могут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки», — приводит слова Ирины Волк telegram-канал «МВД Медиа». Ирина Волк также сообщает, что теперь можно регистрировать аварии с помощью приложения. Также появляется возможность оплачивать и обжаловать штрафы. Также сейчас можно записаться на регистрацию автомобиля и замену водительских прав также онлайн. Все это можно будет сделать через приложение «Госуслуги Авто».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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