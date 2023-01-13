В МВД разрешили россиянам предъявлять водительские права с телефона

13 января 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

В приложении «Госуслуги Авто» теперь можно обжаловать штраф, сообщает Ирина Волк Фото: Илья Московец © URA.RU В приложении «Госуслуги Авто» теперь стала доступна функция цифровой копии водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В приложении „Госуслуги Авто“ доступна цифровая копия водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Данные документы в электронном виде водители могут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки», — приводит слова Ирины Волк telegram-канал «МВД Медиа». Ирина Волк также сообщает, что теперь можно регистрировать аварии с помощью приложения. Также появляется возможность оплачивать и обжаловать штрафы. Также сейчас можно записаться на регистрацию автомобиля и замену водительских прав также онлайн. Все это можно будет сделать через приложение «Госуслуги Авто».

В приложении «Госуслуги Авто» теперь стала доступна функция цифровой копии водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В приложении „Госуслуги Авто“ доступна цифровая копия водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Данные документы в электронном виде водители могут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки», — приводит слова Ирины Волк telegram-канал «МВД Медиа». Ирина Волк также сообщает, что теперь можно регистрировать аварии с помощью приложения. Также появляется возможность оплачивать и обжаловать штрафы. Также сейчас можно записаться на регистрацию автомобиля и замену водительских прав также онлайн. Все это можно будет сделать через приложение «Госуслуги Авто».