Кремль: США необоснованно пытаются демонизировать ЧВК «Вагнер»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет, путин владимир
Дмитрий Песков назвал «голословными» Обвинения США в адрес ЧВК «Вагнер» Фото:
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США необоснованно демонизирует ЧВК «Вагнер», обвиняя их в военных преступлениях в военных точках по всему миру. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не только вчера услышали такие заявления в сторону демонизации „Вагнер“. Это продолжается много лет и носит голословный характер», — сказал Дмитрий Песков. Он также заявил, что никто в Кремле не читал всех этих статей, обвиняющих ЧВК в преступлениях. «Это девальвирует смысл заявлений », — подытожил пресс-секретарь в беседе с журналистами.

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США необоснованно демонизирует ЧВК «Вагнер», обвиняя их в военных преступлениях в военных точках по всему миру. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не только вчера услышали такие заявления в сторону демонизации „Вагнер“. Это продолжается много лет и носит голословный характер», — сказал Дмитрий Песков. Он также заявил, что никто в Кремле не читал всех этих статей, обвиняющих ЧВК в преступлениях. «Это девальвирует смысл заявлений », — подытожил пресс-секретарь в беседе с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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