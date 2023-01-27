Кремль: США необоснованно пытаются демонизировать ЧВК «Вагнер»

Дмитрий Песков назвал «голословными» Обвинения США в адрес ЧВК «Вагнер»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США необоснованно демонизирует ЧВК «Вагнер», обвиняя их в военных преступлениях в военных точках по всему миру. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не только вчера услышали такие заявления в сторону демонизации „Вагнер“. Это продолжается много лет и носит голословный характер», — сказал Дмитрий Песков. Он также заявил, что никто в Кремле не читал всех этих статей, обвиняющих ЧВК в преступлениях. «Это девальвирует смысл заявлений », — подытожил пресс-секретарь в беседе с журналистами.
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