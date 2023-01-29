На северо-западе Челябинска построят новый микрорайон

30 января 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Контракт о КРТ мэрия Челябинска заключила с ООО "Техника" Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска заключила контракт о комплексном развитии территории (КРТ) на северо-западе с ООО «Техника». Площадь застройки составит 40 тысяч квадратных метров жилья. Об этом 30 января на аппаратном совещании в администрации сообщила вице-мэр по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «Договор о комплексном развитии территории заключили по инициативе владельца земли сроком на 5 лет. Предполагается построить 40 тысяч квадратных метров жилья. Земельный участок расположен между улиц Краснознаменной, Братьев Кашириных, Косарева и Партизанской», - сообщила Рыльская. В рамках проекта о КРТ планируется застройка территории, в том числе строительство многоквартирного дома с подземным паркингом и торговым комплексом, а также возведение социально значимых объектов на территории и общее благоустройство и озеленение земельного участка. Начало строительства запланировано на первый квартал 2024 года. Ранее власти Челябинска заключили договор о комплексном развитии территории с ООО „Солнечная“ в районе улиц Лесопарковой и Худякова. Это пятый договор о КРТ, который заключен по инициативе правообладателя с 2021 года по настоящее время.

Мэрия Челябинска заключила контракт о комплексном развитии территории (КРТ) на северо-западе с ООО «Техника». Площадь застройки составит 40 тысяч квадратных метров жилья. Об этом 30 января на аппаратном совещании в администрации сообщила вице-мэр по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «Договор о комплексном развитии территории заключили по инициативе владельца земли сроком на 5 лет. Предполагается построить 40 тысяч квадратных метров жилья. Земельный участок расположен между улиц Краснознаменной, Братьев Кашириных, Косарева и Партизанской», - сообщила Рыльская. В рамках проекта о КРТ планируется застройка территории, в том числе строительство многоквартирного дома с подземным паркингом и торговым комплексом, а также возведение социально значимых объектов на территории и общее благоустройство и озеленение земельного участка. Начало строительства запланировано на первый квартал 2024 года. Ранее власти Челябинска заключили договор о комплексном развитии территории с ООО „Солнечная“ в районе улиц Лесопарковой и Худякова. Это пятый договор о КРТ, который заключен по инициативе правообладателя с 2021 года по настоящее время.