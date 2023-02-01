В Кремле отреагировали на идею приостановить госзакупки

Песков: правительство РФ должно проработать предложение о моратории на госзакупки

01 февраля 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Вопрос о моратории на госзакупки должно проработать правительство РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле считают, что вопрос о моратории на госзакупки, о чем заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, должно проработать правительство РФ. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ему неизвестно, обсуждалась ли эта тема с главой государства. «Это необходимо прорабатывать на уровне правительства. Мне неизвестно, были ли переговоры с главой государства. Тема же была озвучена, и ее нужно прорабатывать», — пояснил Песков. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до окончания спецоперации. По ее мнению, отказ от контрактной системы позволит быстрее осваивать бюджетные средства.

В Кремле считают, что вопрос о моратории на госзакупки, о чем заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, должно проработать правительство РФ. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ему неизвестно, обсуждалась ли эта тема с главой государства. «Это необходимо прорабатывать на уровне правительства. Мне неизвестно, были ли переговоры с главой государства. Тема же была озвучена, и ее нужно прорабатывать», — пояснил Песков. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до окончания спецоперации. По ее мнению, отказ от контрактной системы позволит быстрее осваивать бюджетные средства.