В Кремле отреагировали на идею приостановить госзакупки

В Кремле считают, что вопрос о моратории на госзакупки, о чем заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, должно проработать правительство РФ. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ему неизвестно, обсуждалась ли эта тема с главой государства.
«Это необходимо прорабатывать на уровне правительства. Мне неизвестно, были ли переговоры с главой государства. Тема же была озвучена, и ее нужно прорабатывать», — пояснил Песков.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до окончания спецоперации. По ее мнению, отказ от контрактной системы позволит быстрее осваивать бюджетные средства.
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В Кремле считают, что вопрос о моратории на госзакупки, о чем заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, должно проработать правительство РФ. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ему неизвестно, обсуждалась ли эта тема с главой государства. «Это необходимо прорабатывать на уровне правительства. Мне неизвестно, были ли переговоры с главой государства. Тема же была озвучена, и ее нужно прорабатывать», — пояснил Песков. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до окончания спецоперации. По ее мнению, отказ от контрактной системы позволит быстрее осваивать бюджетные средства.