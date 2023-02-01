Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках

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Матвиенко в центре Илизарова Курган, матвиенко валентина, портрет
Валентина Матвиенко сказала, что нужно пересмотреть условия с учетом новой реальности Фото:

Нужно наложить мораторий на закон о госзакупках до окончания спецоперации России на Украине. С такой инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании. Она дала соответствующее поручение вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву.

«Давайте поручим Николаю Андреевичу Журавлеву обратиться в правительство [с предложением] на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий и дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда. По ее словам, нужно пересмотреть условия закона с учетом новой реальности.

Спецоперация России на Украине проходит с 24 февраля. В связи с конфликтом на Украине и западными санкциями власти РФ вносят различные изменения в законодательство. Ранее Госдума приняла закон о кредитных каникулах. Также была одобрена инициатива о поддержке бизнеса в условиях санкций. Также предлагалось ввести мораторий на начисление пеней за оплату ЖКУ для участников спецоперации.

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Нужно наложить мораторий на закон о госзакупках до окончания спецоперации России на Украине. С такой инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании. Она дала соответствующее поручение вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву. «Давайте поручим Николаю Андреевичу Журавлеву обратиться в правительство [с предложением] на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий и дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда. По ее словам, нужно пересмотреть условия закона с учетом новой реальности. Спецоперация России на Украине проходит с 24 февраля. В связи с конфликтом на Украине и западными санкциями власти РФ вносят различные изменения в законодательство. Ранее Госдума приняла закон о кредитных каникулах. Также была одобрена инициатива о поддержке бизнеса в условиях санкций. Также предлагалось ввести мораторий на начисление пеней за оплату ЖКУ для участников спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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