Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках

01 февраля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко сказала, что нужно пересмотреть условия с учетом новой реальности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Нужно наложить мораторий на закон о госзакупках до окончания спецоперации России на Украине. С такой инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании. Она дала соответствующее поручение вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву. «Давайте поручим Николаю Андреевичу Журавлеву обратиться в правительство [с предложением] на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий и дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда. По ее словам, нужно пересмотреть условия закона с учетом новой реальности. Спецоперация России на Украине проходит с 24 февраля. В связи с конфликтом на Украине и западными санкциями власти РФ вносят различные изменения в законодательство. Ранее Госдума приняла закон о кредитных каникулах. Также была одобрена инициатива о поддержке бизнеса в условиях санкций. Также предлагалось ввести мораторий на начисление пеней за оплату ЖКУ для участников спецоперации.

Нужно наложить мораторий на закон о госзакупках до окончания спецоперации России на Украине. С такой инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании. Она дала соответствующее поручение вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву. «Давайте поручим Николаю Андреевичу Журавлеву обратиться в правительство [с предложением] на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий и дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда. По ее словам, нужно пересмотреть условия закона с учетом новой реальности. Спецоперация России на Украине проходит с 24 февраля. В связи с конфликтом на Украине и западными санкциями власти РФ вносят различные изменения в законодательство. Ранее Госдума приняла закон о кредитных каникулах. Также была одобрена инициатива о поддержке бизнеса в условиях санкций. Также предлагалось ввести мораторий на начисление пеней за оплату ЖКУ для участников спецоперации.