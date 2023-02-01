ВСУ нанесли удар по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

Вооруженные силы Украины ударили тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков». Об этом сообщает Mash.
«ВСУ ударили „Точкой-У“ по нефтепроводу „Дружба“ в Брянской области», — заявили в издании. Также в издании уточнили, что снаряд упал рядом с НПС «Новозыбков».
В Mash отметили, что специалистами, которые прибыли на место происшествия была зафиксирована воронка диаметром 20 метров. Там уточнили, что станция получила незначительные повреждения. Сейчас там временно отсутствует электричество. Также в ходе инцидента никто не пострадал.
Через НПС «Новозыбков» проходит более 33 миллионов тонн нефти. Энергоресурс проходит транзитом через Беларусь и Европу, обходя украинскую территорию.
ВСУ также нанесли с помощью миномета обстрел села Ломаковка в Брянской области 31 января. По словам главы региона Александра Богомаза, целями украинских военных были мирные жители и гражданские объекты, передает «Царьград».
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