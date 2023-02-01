МЧС опровергло пожар в воинской части в Нижнем Тагиле. Видео

02 февраля 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле был пожар в бесхозном строении, а не в здании воинской части (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) загорелось бесхозное строение, а не пожар в здании воинской части, о котором сообщалось в соцсетях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На улице Фрунзе загорелось бесхозное строение, а не здание воинской части. Пожар был в неэксплуатируемом строении площадью 100 квадратных метров В 22:47 1 февраля открытое горение было локализовано. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ликвидации происшествия участвовали восемь спасателей и две пожарные машины. При этом ранее в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил» появилось видео с информацией о пожаре в здании якобы воинской части.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) загорелось бесхозное строение, а не пожар в здании воинской части, о котором сообщалось в соцсетях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На улице Фрунзе загорелось бесхозное строение, а не здание воинской части. Пожар был в неэксплуатируемом строении площадью 100 квадратных метров В 22:47 1 февраля открытое горение было локализовано. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ликвидации происшествия участвовали восемь спасателей и две пожарные машины. При этом ранее в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил» появилось видео с информацией о пожаре в здании якобы воинской части.