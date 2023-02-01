01 февраля 2023

МЧС опровергло пожар в воинской части в Нижнем Тагиле. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, ресторан, обстрел, пожарные
В Нижнем Тагиле был пожар в бесхозном строении, а не в здании воинской части (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) загорелось бесхозное строение, а не пожар в здании воинской части, о котором сообщалось в соцсетях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На улице Фрунзе загорелось бесхозное строение, а не здание воинской части. Пожар был в неэксплуатируемом строении площадью 100 квадратных метров В 22:47 1 февраля открытое горение было локализовано. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ликвидации происшествия участвовали восемь спасателей и две пожарные машины. При этом ранее в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил» появилось видео с информацией о пожаре в здании якобы воинской части.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) загорелось бесхозное строение, а не пожар в здании воинской части, о котором сообщалось в соцсетях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На улице Фрунзе загорелось бесхозное строение, а не здание воинской части. Пожар был в неэксплуатируемом строении площадью 100 квадратных метров В 22:47 1 февраля открытое горение было локализовано. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ликвидации происшествия участвовали восемь спасателей и две пожарные машины. При этом ранее в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил» появилось видео с информацией о пожаре в здании якобы воинской части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...