В Екатеринбурге мошенники придумали новую схему обмана
Мошенники притворяются Роспотребнадзором, чтобы вымогать деньги
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Екатеринбурге активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора и пытаются продать предпринимателям «уголки потребителя», журналы и сертификаты. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области в своем telegram-канале.
«Они звонят предпринимателям, представляются сотрудниками надзорного органа и под предлогом предстоящей проверки предлагают купить „уголок потребителя“, журналы и сертификаты», — пишет ведомство. Роспотребнадзор подчеркнул, что ни управление, ни «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» не занимаются продажей «уголков потребителей» и не оказывают услуги по юридическому сопровождению предпринимательской деятельности.
Ведомство напомнило, что настоящие сотрудники надзорного органа всегда имеют при себе служебное удостоверение, которое они обязаны предъявить при проведении проверки. «Будьте внимательнее и при возникновении подобных ситуаций обращайтесь в правоохранительные органы», — предупреждают специалисты.
