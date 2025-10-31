Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Екатеринбурге мошенники придумали новую схему обмана

В Екатеринбурге мошенники под видом Роспотребнадзора продают уголки потребителя
31 октября 2025 в 10:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мошенники притворяются Роспотребнадзором, чтобы вымогать деньги

Мошенники притворяются Роспотребнадзором, чтобы вымогать деньги

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Екатеринбурге активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора и пытаются продать предпринимателям «уголки потребителя», журналы и сертификаты. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области в своем telegram-канале.

«Они звонят предпринимателям, представляются сотрудниками надзорного органа и под предлогом предстоящей проверки предлагают купить „уголок потребителя“, журналы и сертификаты», — пишет ведомство. Роспотребнадзор подчеркнул, что ни управление, ни «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» не занимаются продажей «уголков потребителей» и не оказывают услуги по юридическому сопровождению предпринимательской деятельности.

Ведомство напомнило, что настоящие сотрудники надзорного органа всегда имеют при себе служебное удостоверение, которое они обязаны предъявить при проведении проверки. «Будьте внимательнее и при возникновении подобных ситуаций обращайтесь в правоохранительные органы», — предупреждают специалисты. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал