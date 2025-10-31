В Екатеринбурге мошенники придумали новую схему обмана

Мошенники притворяются Роспотребнадзором, чтобы вымогать деньги Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Екатеринбурге активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора и пытаются продать предпринимателям «уголки потребителя», журналы и сертификаты. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области в своем telegram-канале.

«Они звонят предпринимателям, представляются сотрудниками надзорного органа и под предлогом предстоящей проверки предлагают купить „уголок потребителя“, журналы и сертификаты», — пишет ведомство. Роспотребнадзор подчеркнул, что ни управление, ни «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» не занимаются продажей «уголков потребителей» и не оказывают услуги по юридическому сопровождению предпринимательской деятельности.