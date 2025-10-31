Замдиректора школы в ЯНАО признали виновной в получении взяток от бизнесмена из Екатеринбурга
В Губкинском суд признал 52-летнюю завхоза взяточницей
В Губкинском (ЯНАО) суд признал виновной в получении взятки 52-летнюю заместителя директора по АХЧ, сообщает прокуратура ЯНАО. По ранее известной URA.RU информации, речь идет о Светлане Шлихтовой, а в качестве взяткодателя выступил бизнесмен из Екатеринбурга, вероятно речь идет о Константине Ш.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя бывшему работнику образования назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, с лишением права заниматься закупочной деятельностью для государственных и муниципальных нужд сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, судом конфискованы изъятые у осужденной два фотоаппарата, два телефона и денежные средства», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
Расследованием уголовного дела занималось СУ СКР по ЯНАО. По версии следствия, обвиняемая, являясь должностным лицом, в период с 2015 года по 2022 год способствовала заключению 86 контрактов с единственным подконтрольным ей поставщиком на сумму более 17 миллионов рублей, за что получила взятку в виде денег и различного имущества.
Сам бизнесмен избежал уголовного преследования, благодаря «деятельному раскаянию». Это далеко не первый и, возможно, не последний приговор по схожим делам, так как по крайней мере еще одно дело расследуется в Новом Уренгое.
