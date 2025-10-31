Замдиректора школы в ЯНАО признали виновной в получении взяток от бизнесмена из Екатеринбурга

В Губкинском суд признал 52-летнюю завхоза взяточницей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) суд признал виновной в получении взятки 52-летнюю заместителя директора по АХЧ, сообщает прокуратура ЯНАО. По ранее известной URA.RU информации, речь идет о Светлане Шлихтовой, а в качестве взяткодателя выступил бизнесмен из Екатеринбурга, вероятно речь идет о Константине Ш.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя бывшему работнику образования назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, с лишением права заниматься закупочной деятельностью для государственных и муниципальных нужд сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, судом конфискованы изъятые у осужденной два фотоаппарата, два телефона и денежные средства», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Расследованием уголовного дела занималось СУ СКР по ЯНАО. По версии следствия, обвиняемая, являясь должностным лицом, в период с 2015 года по 2022 год способствовала заключению 86 контрактов с единственным подконтрольным ей поставщиком на сумму более 17 миллионов рублей, за что получила взятку в виде денег и различного имущества.

