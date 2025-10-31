Подельник экс-прокурора из Екатеринбурга подрался и пытался передать взятку

Бывший прокурор Илья Загайнов от суда сбежал на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге отправили в колонию Алексея Богатырева, которого считают подельником бывшего зампрокурора Ленинского района Ильи Загайнова, обвиненного в коррупции, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Ранее Богатырев получил срок за драку.

«Богатырева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взятке в крупном размере). Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Путем частичного сложения этого наказания и вынесенного ранее, окончательно он приговорен к 7,5 годам в колонии строгого режима», — рассказали в инстанции. Кроме того, Богатырев должен выплатить потерпевшему полмиллиона рублей.

Загайнов, Богатырев и Юрий Вылегжанин попали под уголовное преследование в 2022 году. По версии следствия, Загайнов решил помочь бизнесмену Дмитрию Кетову избежать уголовного преследования по делу об уклонении от уплаты налогов. За это коммерсант должен был отдать пять миллионов рублей. Богатырев и Вылегжанин выступили посредниками во взятке, а Загайнов — получателем.

Позже против экс-прокурора возбудили второе дело. Он вновь попросил взятку с другого бизнесмена, который хотел закрыть свое уголовное дело. Тогда Загайнов попросил два миллиона рублей, но выполнить обязательства не мог, считают силовики. Так, в деле экс-прокурора появилась статья о мошенничестве.