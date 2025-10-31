Свердловский депутат Госдумы поссорился с мэрией

Депутат Госдумы от Екатеринбурга Андрей Альшевских собирается судиться с мэрией и надзорными ведомствами. Причиной стало отсутствие четких сроков постройки участка дороги на улице Рощинской в Екатеринбурге. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале.

"Администрация не смогла назвать сроки, когда построит участок дороги по Рощинской, включая тротуар. И я попросил прокуратуру принять меры. Быть очередному суду между надзорным ведомством и мэрией", — пишет Альшевских.

Также депутат прикрепил ответ от свердловской прокуратуры, в котором ведомство сообщает о проведении проверки на участке от дома №29 до дома №61 по ул. Рощинской и подтверждает нарушение. Прокуратура постановила Ленинский районный суд обязать администрацию города построить тротуар в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Ранее Альшевских уже критиковал власти за привычку откладывать решение проблем, в том числе и за бесконечные затяжки со строительством этого участка дороги.