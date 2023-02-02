Песков посоветовал «быть проще» желающим получить загранпаспорт

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Клипарт по теме Загранпаспорт. Курган, загранпаспорт, заграница, отпуск
Россияне могут воспользоваться паспортами без чипов, заявил Дмитрий Песков Фото:

Тем, кто не может получить загранпаспорт нового образца на 10 лет, следует «быть проще». Желающие могут использовать обычные паспорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но остальные же принимают? Вы сами ответили на свой вопрос. Наверняка какие-то там просто технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта», — заявил Песков, его слова приводят РИА Новости.

В феврале на сайте «Госуслуги» появилась информация о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца с чипом. Ограничения были связана с тем, что проводится настройка процессов на чипе «Микрон», дополнили в Минпромторге.

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Тем, кто не может получить загранпаспорт нового образца на 10 лет, следует «быть проще». Желающие могут использовать обычные паспорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Но остальные же принимают? Вы сами ответили на свой вопрос. Наверняка какие-то там просто технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта», — заявил Песков, его слова приводят РИА Новости. В феврале на сайте «Госуслуги» появилась информация о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца с чипом. Ограничения были связана с тем, что проводится настройка процессов на чипе «Микрон», дополнили в Минпромторге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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