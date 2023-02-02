Песков посоветовал «быть проще» желающим получить загранпаспорт

Тем, кто не может получить загранпаспорт нового образца на 10 лет, следует «быть проще». Желающие могут использовать обычные паспорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Но остальные же принимают? Вы сами ответили на свой вопрос. Наверняка какие-то там просто технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта», — заявил Песков, его слова приводят РИА Новости.
В феврале на сайте «Госуслуги» появилась информация о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца с чипом. Ограничения были связана с тем, что проводится настройка процессов на чипе «Микрон», дополнили в Минпромторге.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.