Киев начал формировать штурмовые бригады для захвата Крыма

Нацгвардия Украины формирует штурмовые бригады для захвата Крыма, Донецка и Луганска
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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, украинские военные, stock
МВД Украины формирует штурмовые бригады для наступления на новые российские территории Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти начали формирование военных бригад для подготовки наступления на Крым, Донецк и Луганск. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной гвардии Украины.

«МВД начинает формирование штурмовых бригад нацгвардии, нацполиции и ГПСУ — „гвардия наступления“. Это бригады из добровольцев, мотивированных людей, которые будут участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма», — говорится на сайте Нацгвардии Украины. Уточняется, что любой украинский гражданин может присоединиться к бригадам на добровольной основе. В настоящий момент сформировано восемь бригад.

Врио главы МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что в основном подразделения будут состоять из действующих и бывших военных с опытом участия в боевых действиях, передает RT. Участники бригад будут постоянно проходить подготовку и участвовать в военных операциях на передовой.

16 марта 2014 года так же в результате референдума в состав России была возвращена Республика Крым. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдумов. Соответствующие договоры были подписаны президентом России Владимиром Путиным совместно с руководством этих субъектов. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании вернуть утраченные территории.

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Украинские власти начали формирование военных бригад для подготовки наступления на Крым, Донецк и Луганск. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной гвардии Украины. «МВД начинает формирование штурмовых бригад нацгвардии, нацполиции и ГПСУ — „гвардия наступления“. Это бригады из добровольцев, мотивированных людей, которые будут участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма», — говорится на сайте Нацгвардии Украины. Уточняется, что любой украинский гражданин может присоединиться к бригадам на добровольной основе. В настоящий момент сформировано восемь бригад. Врио главы МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что в основном подразделения будут состоять из действующих и бывших военных с опытом участия в боевых действиях, передает RT. Участники бригад будут постоянно проходить подготовку и участвовать в военных операциях на передовой. 16 марта 2014 года так же в результате референдума в состав России была возвращена Республика Крым. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдумов. Соответствующие договоры были подписаны президентом России Владимиром Путиным совместно с руководством этих субъектов. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании вернуть утраченные территории.
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