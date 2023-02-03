В Совфеде оценили уровень защиты Крыма

В Совфеде заявили, что Крым хорошо защищен от западного оружия

04 февраля 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Сенатор от Крыма Цеков считает, что полуостров защищен от западного оружия Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крым хорошо защищен от западного оружия и у местных жителей нет страха, об этом заявил сенатор от полуострова Сергей Цеков. Он также считает, что удары по российской территории в целом «недопустимы». «Крым хорошо защищает от западного оружия, на полуострове размещены системы ПВО, другое вооружение. У крымчан страха нет», — сказал сенатор Сергей Цеков агентству РИА Новости. Политик также высказался, что американцы проигрывают, делая громкие заявления. «Они хотят своим действиями создать „волну“, когда все испугаются и будут думать, как с ними договариваться. Но договариваться с ними никто не будет, они недоговороспособны», — озвучил сенатор. Ранее уровень защиты Крыма и Донбасса в случае нападения ВСУ оценили в Кремле. По заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, безопасность этих территорий «обеспечена надежно». При этом политик отметил, что спецоперация продолжается, так как Донбасс «пока защищен не до конца».

Крым хорошо защищен от западного оружия и у местных жителей нет страха, об этом заявил сенатор от полуострова Сергей Цеков. Он также считает, что удары по российской территории в целом «недопустимы». «Крым хорошо защищает от западного оружия, на полуострове размещены системы ПВО, другое вооружение. У крымчан страха нет», — сказал сенатор Сергей Цеков агентству РИА Новости. Политик также высказался, что американцы проигрывают, делая громкие заявления. «Они хотят своим действиями создать „волну“, когда все испугаются и будут думать, как с ними договариваться. Но договариваться с ними никто не будет, они недоговороспособны», — озвучил сенатор. Ранее уровень защиты Крыма и Донбасса в случае нападения ВСУ оценили в Кремле. По заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, безопасность этих территорий «обеспечена надежно». При этом политик отметил, что спецоперация продолжается, так как Донбасс «пока защищен не до конца».