В Совфеде оценили уровень защиты Крыма

Крым хорошо защищен от западного оружия и у местных жителей нет страха, об этом заявил сенатор от полуострова Сергей Цеков. Он также считает, что удары по российской территории в целом «недопустимы».
«Крым хорошо защищает от западного оружия, на полуострове размещены системы ПВО, другое вооружение. У крымчан страха нет», — сказал сенатор Сергей Цеков агентству РИА Новости. Политик также высказался, что американцы проигрывают, делая громкие заявления. «Они хотят своим действиями создать „волну“, когда все испугаются и будут думать, как с ними договариваться. Но договариваться с ними никто не будет, они недоговороспособны», — озвучил сенатор.
Ранее уровень защиты Крыма и Донбасса в случае нападения ВСУ оценили в Кремле. По заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, безопасность этих территорий «обеспечена надежно». При этом политик отметил, что спецоперация продолжается, так как Донбасс «пока защищен не до конца».
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