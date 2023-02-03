03 февраля 2023

В Совфеде оценили уровень защиты Крыма

В Совфеде заявили, что Крым хорошо защищен от западного оружия
© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор от Крыма Цеков считает, что полуостров защищен от западного оружия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Крым хорошо защищен от западного оружия и у местных жителей нет страха, об этом заявил сенатор от полуострова Сергей Цеков. Он также считает, что удары по российской территории в целом «недопустимы».

«Крым хорошо защищает от западного оружия, на полуострове размещены системы ПВО, другое вооружение. У крымчан страха нет», — сказал сенатор Сергей Цеков агентству РИА Новости. Политик также высказался, что американцы проигрывают, делая громкие заявления. «Они хотят своим действиями создать „волну“, когда все испугаются и будут думать, как с ними договариваться. Но договариваться с ними никто не будет, они недоговороспособны», — озвучил сенатор.

Ранее уровень защиты Крыма и Донбасса в случае нападения ВСУ оценили в Кремле. По заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, безопасность этих территорий «обеспечена надежно». При этом политик отметил, что спецоперация продолжается, так как Донбасс «пока защищен не до конца».

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Крым хорошо защищен от западного оружия и у местных жителей нет страха, об этом заявил сенатор от полуострова Сергей Цеков. Он также считает, что удары по российской территории в целом «недопустимы». «Крым хорошо защищает от западного оружия, на полуострове размещены системы ПВО, другое вооружение. У крымчан страха нет», — сказал сенатор Сергей Цеков агентству РИА Новости. Политик также высказался, что американцы проигрывают, делая громкие заявления. «Они хотят своим действиями создать „волну“, когда все испугаются и будут думать, как с ними договариваться. Но договариваться с ними никто не будет, они недоговороспособны», — озвучил сенатор. Ранее уровень защиты Крыма и Донбасса в случае нападения ВСУ оценили в Кремле. По заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, безопасность этих территорий «обеспечена надежно». При этом политик отметил, что спецоперация продолжается, так как Донбасс «пока защищен не до конца».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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