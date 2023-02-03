В Кремле оценили уровень защиты Крыма и Донбасса на случай нападения ВСУ

Дмитрий Песков заявил, что Крым защищен надежно
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Безопасность Крыма обеспечена надежно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о формировании Киевом штурмовых бригад для взятия Крыма и Донбасса.
«Безопасность Крыма обеспечена надежно. Донбасс пока защищен не до конца. Поэтому СВО продолжается. Ее цель — защитить людей. Пока эта цель не достигнута полностью», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
Он подчеркнул, что Крым — это регион Российской Федерации, как и Донбасс. Ранее Нацгвардия Украины объявила о формировании штурмовых бригад для «возвращения территорий».
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