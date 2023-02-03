В Кремле оценили уровень защиты Крыма и Донбасса на случай нападения ВСУ

Дмитрий Песков заявил о надежной защите Крыма
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков заявил, что Крым защищен надежно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Безопасность Крыма обеспечена надежно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о формировании Киевом штурмовых бригад для взятия Крыма и Донбасса.

«Безопасность Крыма обеспечена надежно. Донбасс пока защищен не до конца. Поэтому СВО продолжается. Ее цель — защитить людей. Пока эта цель не достигнута полностью», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Он подчеркнул, что Крым — это регион Российской Федерации, как и Донбасс. Ранее Нацгвардия Украины объявила о формировании штурмовых бригад для «возвращения территорий».

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Безопасность Крыма обеспечена надежно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о формировании Киевом штурмовых бригад для взятия Крыма и Донбасса. «Безопасность Крыма обеспечена надежно. Донбасс пока защищен не до конца. Поэтому СВО продолжается. Ее цель — защитить людей. Пока эта цель не достигнута полностью», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что Крым — это регион Российской Федерации, как и Донбасс. Ранее Нацгвардия Украины объявила о формировании штурмовых бригад для «возвращения территорий».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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