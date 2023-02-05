Курский экс-депутат, который хвастался отпуском в Мексике, отправился на передовую

05 февраля 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Курский депутат сообщил, что находится в нескольких километрах от фронта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев, который уволился после своего отпуска в Мексике, отправился на спецоперацию на Украине и уже прибыл не передовую. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ну вот я и добрался до передовой, путь был непростой. Я нахожусь в нескольких километрах от фронта. К этому сложно привыкнуть в первое время, к вечеру ко взрывам и автоматным очередям начинаешь привыкать», — сообщил Васильев в видео, которое он опубликовал на своей странице в соцсети « ВКонтакте ». Он рассказал, что познакомился с замечательными людьми, среди которых есть много грамотных командиров. Васильев ушел из областной думы после скандала, который начался из-за его видео из отпуска в Мексике. Он хвастался своим отдыхом, что возмутило губернатора региона Романа Старовойта. Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявлял, что Васильеву нужно уволиться. Он заявлял, что на это депутата могут сподвигнуть «пинок Старовойта», так и кувалда «Вагнера».

Бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев, который уволился после своего отпуска в Мексике, отправился на спецоперацию на Украине и уже прибыл не передовую. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ну вот я и добрался до передовой, путь был непростой. Я нахожусь в нескольких километрах от фронта. К этому сложно привыкнуть в первое время, к вечеру ко взрывам и автоматным очередям начинаешь привыкать», — сообщил Васильев в видео, которое он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что познакомился с замечательными людьми, среди которых есть много грамотных командиров. Васильев ушел из областной думы после скандала, который начался из-за его видео из отпуска в Мексике. Он хвастался своим отдыхом, что возмутило губернатора региона Романа Старовойта. Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявлял, что Васильеву нужно уволиться. Он заявлял, что на это депутата могут сподвигнуть «пинок Старовойта», так и кувалда «Вагнера».