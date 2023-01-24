Курский депутат уволился после отпуска в Мексике и угроз кувалдой

24 января 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Максим Васильев сложил свои полномочия депутата, заявил Роман Старовойт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Курской областной Думы Максим Васильев уволился после скандала с видео из отпуска в Мексике и угроз кувалдой со стороны первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Сегодня депутат Максим Васильев сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию», — написал Роман Старовойт. Свое сообщение глава региона опубликовал в своем telegram-канале . Ранее Васильев опубликовал в интернете видео, на котором он хвастается своим отдыхом в Мексике. Курский губернатор разозлился из-за этой выходки, заявив, что очень зол и возмущен таким «видеоприветом». Турчак тоже отреагировал на видео депутата, заявив, что у Васильева нет «Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства». Также он сказал, что курский депутат должен уволиться. Сподвигнуть его на это может, как «пинок Старовойта», так и кувалда «Вагнера».

Депутат Курской областной Думы Максим Васильев уволился после скандала с видео из отпуска в Мексике и угроз кувалдой со стороны первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Сегодня депутат Максим Васильев сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию», — написал Роман Старовойт. Свое сообщение глава региона опубликовал в своем telegram-канале. Ранее Васильев опубликовал в интернете видео, на котором он хвастается своим отдыхом в Мексике. Курский губернатор разозлился из-за этой выходки, заявив, что очень зол и возмущен таким «видеоприветом». Турчак тоже отреагировал на видео депутата, заявив, что у Васильева нет «Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства». Также он сказал, что курский депутат должен уволиться. Сподвигнуть его на это может, как «пинок Старовойта», так и кувалда «Вагнера».