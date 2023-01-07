Курский губернатор разозлился на депутата, который хвастался отдыхом в Мексике. Видео

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, старовойт роман
Роман Старовойт считает поведение Васильева неуместным Фото:

Губернатор Курской области Роман Старовойт разозлился на депутата Курской областной Думы Максима Васильева из-за видео, на котором депутат хвастается своим отдыхом в Мексике. Свою реакцию глава региона опубликовал в Telegram.

«Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной Думы Максим Васильев», — написал Роман Старовойт. Он также отметил, что такое поведение неуместно. «И да, я очень зол», — заключил политик.

Также глава области заявил, что ему очень интересно, как на эту выходку отреагирует жена Васильева — депутат «Единой России». Старовойт выразил надежду, что она обязательно поднимет эту тему на комиссии организационно-кадровой работы партии.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт разозлился на депутата Курской областной Думы Максима Васильева из-за видео, на котором депутат хвастается своим отдыхом в Мексике. Свою реакцию глава региона опубликовал в Telegram. «Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной Думы Максим Васильев», — написал Роман Старовойт. Он также отметил, что такое поведение неуместно. «И да, я очень зол», — заключил политик. Также глава области заявил, что ему очень интересно, как на эту выходку отреагирует жена Васильева — депутат «Единой России». Старовойт выразил надежду, что она обязательно поднимет эту тему на комиссии организационно-кадровой работы партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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