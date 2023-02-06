Над Калугой взорвался беспилотник. Фото

06 февраля 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Взрыв был в 5 утра, сообщил Владислав Шапша Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Утром 6 февраля недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша. «В пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале . Он отметил, что пострадавших нет и последствия взрыва не задели никакие объекты. В конце сообщения он указал, что на месте работают представители силовых структур. Фото: telegram-канал Mash

Утром 6 февраля недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша. «В пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет и последствия взрыва не задели никакие объекты. В конце сообщения он указал, что на месте работают представители силовых структур.