Над Калугой взорвался беспилотник. Фото

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Масленица в Свердловской области, квадрокоптер, высокие технологии, дрон, коптер
Взрыв был в 5 утра, сообщил Владислав Шапша Фото:

Утром 6 февраля недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша.

«В пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет и последствия взрыва не задели никакие объекты. В конце сообщения он указал, что на месте работают представители силовых структур.

Фото:

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Утром 6 февраля недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша. «В пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет и последствия взрыва не задели никакие объекты. В конце сообщения он указал, что на месте работают представители силовых структур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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