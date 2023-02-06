Утром 6 февраля недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша.
«В пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет и последствия взрыва не задели никакие объекты. В конце сообщения он указал, что на месте работают представители силовых структур.
Фото: telegram-канал Mash
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Утром 6 февраля недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша. «В пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет и последствия взрыва не задели никакие объекты. В конце сообщения он указал, что на месте работают представители силовых структур.