В Турции произошло еще более мощное землетрясение

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Вечер после убийства российского посла в Турции. Турецкое посольство. Москва, турецкое посольство
Землетрясение произошло в районе Кахраманмараш Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

В Турции произошло еще одно землетрясение мощностью 7,8 балла, которое оказалось мощнее предыдущего (7,4 балла). Об этом сообщает СNN Turk со ссылкой на данные Европейской сейсмологии.

«Еще одно землетрясение произошло в 13:23 по турецкому времени. Сила землетрясения была зарегистрирована как 7,8, эпицентр — в Эльбистанском районе Кахраманмараш», — передает CNN Turk.

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В Турции произошло еще одно землетрясение мощностью 7,8 балла, которое оказалось мощнее предыдущего (7,4 балла). Об этом сообщает СNN Turk со ссылкой на данные Европейской сейсмологии. «Еще одно землетрясение произошло в 13:23 по турецкому времени. Сила землетрясения была зарегистрирована как 7,8, эпицентр — в Эльбистанском районе Кахраманмараш», — передает CNN Turk.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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