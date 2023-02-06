В Турции произошло еще более мощное землетрясение

Землетрясение произошло в районе Кахраманмараш
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
В Турции произошло еще одно землетрясение мощностью 7,8 балла, которое оказалось мощнее предыдущего (7,4 балла). Об этом сообщает СNN Turk со ссылкой на данные Европейской сейсмологии.
«Еще одно землетрясение произошло в 13:23 по турецкому времени. Сила землетрясения была зарегистрирована как 7,8, эпицентр — в Эльбистанском районе Кахраманмараш», — передает
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.