В Тюменской области четыре года ищут председателя суда

06 февраля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

После ухода последнего председателя вакантное место остается пустым четыре года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольском районном суде открыли вакансию председателя, кресло которого пустует уже четыре года. Предложение для кандидатов опубликовано на сайте Квалификационной коллегии судей региона. «Объявление Квалификационной коллегии судей Тюменской области. Открыта вакансия на должность председателя Тобольского районного суда», — сообщается на сайте ККС региона. Как рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, позиция председателя пустует уже более четырех лет. Последним руководителем Тобольского районного суда был Игорь Перин. Он ушел в отставку 1 января 2019 года, с тех пор кресло главы суда вакантно. В настоящее время и. о. председателя является Светлана Киселева «За это время был один желающий занять руководящую должность. Его документы были направлены на согласование в Москву, но в процессе ожидания решения кандидат свое заявление отозвал», — рассказали в пресс-службе. Документы от соискателей на должность председателя Тобольского районного суда принимаются до 21 февраля. Затем заявления желающих рассмотрит Квалификационная коллегия судей региона.

В Тобольском районном суде открыли вакансию председателя, кресло которого пустует уже четыре года. Предложение для кандидатов опубликовано на сайте Квалификационной коллегии судей региона. «Объявление Квалификационной коллегии судей Тюменской области. Открыта вакансия на должность председателя Тобольского районного суда», — сообщается на сайте ККС региона. Как рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, позиция председателя пустует уже более четырех лет. Последним руководителем Тобольского районного суда был Игорь Перин. Он ушел в отставку 1 января 2019 года, с тех пор кресло главы суда вакантно. В настоящее время и. о. председателя является Светлана Киселева «За это время был один желающий занять руководящую должность. Его документы были направлены на согласование в Москву, но в процессе ожидания решения кандидат свое заявление отозвал», — рассказали в пресс-службе. Документы от соискателей на должность председателя Тобольского районного суда принимаются до 21 февраля. Затем заявления желающих рассмотрит Квалификационная коллегия судей региона.