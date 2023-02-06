В Турции резко выросло количество жертв землетрясения

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1498 человек. Об этом сообщили турецкие власти.
«Число погибших после землетрясения в Турции выросло до 1498 человек», — передает CNN Turk со ссылкой на власти страны. Землетрясение в турецком городе Кахраманмараш произошло утром 6 февраля. Известно, что ранения получили более пяти тысяч человек, в стране продолжают рушиться здания.
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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1498 человек. Об этом сообщили турецкие власти. «Число погибших после землетрясения в Турции выросло до 1498 человек», — передает CNN Turk со ссылкой на власти страны. Землетрясение в турецком городе Кахраманмараш произошло утром 6 февраля. Известно, что ранения получили более пяти тысяч человек, в стране продолжают рушиться здания.