В Турции резко выросло количество жертв землетрясения

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Вечер после убийства российского посла в Турции. Турецкое посольство. Москва, турецкое посольство
Количество погибших в Турции выросло до 1498 человек Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1498 человек. Об этом сообщили турецкие власти.

«Число погибших после землетрясения в Турции выросло до 1498 человек», — передает CNN Turk со ссылкой на власти страны. Землетрясение в турецком городе Кахраманмараш произошло утром 6 февраля. Известно, что ранения получили более пяти тысяч человек, в стране продолжают рушиться здания.

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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1498 человек. Об этом сообщили турецкие власти. «Число погибших после землетрясения в Турции выросло до 1498 человек», — передает CNN Turk со ссылкой на власти страны. Землетрясение в турецком городе Кахраманмараш произошло утром 6 февраля. Известно, что ранения получили более пяти тысяч человек, в стране продолжают рушиться здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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