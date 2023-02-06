Правозащитники рассказали о революционном законе Путина

Правозащитники поддержали закон Путина о пробации заключенных
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, смотритель
Заключенным помогут социализироваться Фото:

Закон о системе пробации осужденных, который подписал президент РФ Владимир Путин, является революционным. Об этом заявили правозащитники и общественники.

«В идеале рецидив снизится, ведь у каждого осужденного будет возможность получить достойное образование, профессию и после освобождения — трудоустройство на хорошую работу», — цитирует «Ридус» члена Совета по правам человека при президенте РФ Еву Меркачеву. Она назвала закон революционным.

По словам первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Михаила Аничкина, в России есть большая проблема с возвращением заключенных к нормальной жизни. Член СПЧ Александр Брод отметил, что для реализации закона нужны институты гражданского общества.

Путин 6 февраля подписал закон о пробации заключенных. Инициатива предполагает создание условий для социальной адаптации осужденных. Заключенных будут поддерживать и после освобождения, а не только на этапе отбывания наказания.

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Закон о системе пробации осужденных, который подписал президент РФ Владимир Путин, является революционным. Об этом заявили правозащитники и общественники. «В идеале рецидив снизится, ведь у каждого осужденного будет возможность получить достойное образование, профессию и после освобождения — трудоустройство на хорошую работу», — цитирует «Ридус» члена Совета по правам человека при президенте РФ Еву Меркачеву. Она назвала закон революционным. По словам первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Михаила Аничкина, в России есть большая проблема с возвращением заключенных к нормальной жизни. Член СПЧ Александр Брод отметил, что для реализации закона нужны институты гражданского общества. Путин 6 февраля подписал закон о пробации заключенных. Инициатива предполагает создание условий для социальной адаптации осужденных. Заключенных будут поддерживать и после освобождения, а не только на этапе отбывания наказания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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