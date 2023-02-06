Правозащитники рассказали о революционном законе Путина Правозащитники поддержали закон Путина о пробации заключенных 06 февраля 2023 в 22:17 Размер текста - 17 + Заключенным помогут социализироваться Фото: Анна Майорова © URA.RU Закон о системе пробации осужденных, который подписал президент РФ Владимир Путин, является революционным. Об этом заявили правозащитники и общественники. «В идеале рецидив снизится, ведь у каждого осужденного будет возможность получить достойное образование, профессию и после освобождения — трудоустройство на хорошую работу», — цитирует «Ридус» члена Совета по правам человека при президенте РФ Еву Меркачеву. Она назвала закон революционным. По словам первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Михаила Аничкина, в России есть большая проблема с возвращением заключенных к нормальной жизни. Член СПЧ Александр Брод отметил, что для реализации закона нужны институты гражданского общества. Путин 6 февраля подписал закон о пробации заключенных. Инициатива предполагает создание условий для социальной адаптации осужденных. Заключенных будут поддерживать и после освобождения, а не только на этапе отбывания наказания. Закон о системе пробации осужденных, который подписал президент РФ Владимир Путин, является революционным. Об этом заявили правозащитники и общественники. «В идеале рецидив снизится, ведь у каждого осужденного будет возможность получить достойное образование, профессию и после освобождения — трудоустройство на хорошую работу», — цитирует «Ридус» члена Совета по правам человека при президенте РФ Еву Меркачеву. Она назвала закон революционным. По словам первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Михаила Аничкина, в России есть большая проблема с возвращением заключенных к нормальной жизни. Член СПЧ Александр Брод отметил, что для реализации закона нужны институты гражданского общества. Путин 6 февраля подписал закон о пробации заключенных. Инициатива предполагает создание условий для социальной адаптации осужденных. Заключенных будут поддерживать и после освобождения, а не только на этапе отбывания наказания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям