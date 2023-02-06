Большинство представителей республиканской партии США выступает против предоставления большего финансирования и оружия Киеву. Более того, около половины из них выступает за передачу украинских территорий России в обмен на скорейшее завершение конфликта. Об этом свидетельствует данные опросов.
«41 процент [республиканцев] согласились с тем, чтобы Россия <…> [получила украинские] территории во имя окончания конфликта», — приводит данные опроса Gallup газета The Washington Post. По словам авторов, члены палаты представителей все меньше верят в военный потенциал Украины и начинают скептически относиться к тому, что Россия «представляет угрозу» для Соединенных Штатов. «Самым поразительным, однако, является готовность Республиканской партии уступить территорию Украины во имя прекращения войны», — удивляются обозреватели.
Россия проводит спецоперацию по защите демилитаризации и денацификации Украины. Ключевой задачей Вооруженных сил РФ является защита Донбасса. Ранее швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung сообщало, что в середине января глава ЦРУ Уильям Бернс якобы предложил президенту России Владимиру Путину пятую часть территории Украины, чтобы положить конец спецоперации в рамках мирного плана, разработанного президентом США Джо Байденом. Однако, как отмечает издание, обе стороны отказались от подобных решений по мирному урегулирования.
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Большинство представителей республиканской партии США выступает против предоставления большего финансирования и оружия Киеву. Более того, около половины из них выступает за передачу украинских территорий России в обмен на скорейшее завершение конфликта. Об этом свидетельствует данные опросов. «41 процент [республиканцев] согласились с тем, чтобы Россия <…> [получила украинские] территории во имя окончания конфликта», — приводит данные опроса Gallup газета The Washington Post. По словам авторов, члены палаты представителей все меньше верят в военный потенциал Украины и начинают скептически относиться к тому, что Россия «представляет угрозу» для Соединенных Штатов. «Самым поразительным, однако, является готовность Республиканской партии уступить территорию Украины во имя прекращения войны», — удивляются обозреватели. Россия проводит спецоперацию по защите демилитаризации и денацификации Украины. Ключевой задачей Вооруженных сил РФ является защита Донбасса. Ранее швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung сообщало, что в середине января глава ЦРУ Уильям Бернс якобы предложил президенту России Владимиру Путину пятую часть территории Украины, чтобы положить конец спецоперации в рамках мирного плана, разработанного президентом США Джо Байденом. Однако, как отмечает издание, обе стороны отказались от подобных решений по мирному урегулирования.