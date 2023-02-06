WP: конгресс США заполнили желающие передать России украинские территории 07 февраля 2023 в 04:15 Размер текста - 17 + В Конгрессе США растет число противников Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большинство представителей республиканской партии США выступает против предоставления большего финансирования и оружия Киеву. Более того, около половины из них выступает за передачу украинских территорий России в обмен на скорейшее завершение конфликта. Об этом свидетельствует данные опросов. «41 процент [республиканцев] согласились с тем, чтобы Россия <…> [получила украинские] территории во имя окончания конфликта», — приводит данные опроса Gallup газета The Washington Post . По словам авторов, члены палаты представителей все меньше верят в военный потенциал Украины и начинают скептически относиться к тому, что Россия «представляет угрозу» для Соединенных Штатов. «Самым поразительным, однако, является готовность Республиканской партии уступить территорию Украины во имя прекращения войны», — удивляются обозреватели. Россия проводит спецоперацию по защите демилитаризации и денацификации Украины. Ключевой задачей Вооруженных сил РФ является защита Донбасса. Ранее швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung сообщало, что в середине января глава ЦРУ Уильям Бернс якобы предложил президенту России Владимиру Путину пятую часть территории Украины, чтобы положить конец спецоперации в рамках мирного плана, разработанного президентом США Джо Байденом. Однако, как отмечает издание, обе стороны отказались от подобных решений по мирному урегулирования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Большинство представителей республиканской партии США выступает против предоставления большего финансирования и оружия Киеву. Более того, около половины из них выступает за передачу украинских территорий России в обмен на скорейшее завершение конфликта. Об этом свидетельствует данные опросов. «41 процент [республиканцев] согласились с тем, чтобы Россия <…> [получила украинские] территории во имя окончания конфликта», — приводит данные опроса Gallup газета The Washington Post. По словам авторов, члены палаты представителей все меньше верят в военный потенциал Украины и начинают скептически относиться к тому, что Россия «представляет угрозу» для Соединенных Штатов. «Самым поразительным, однако, является готовность Республиканской партии уступить территорию Украины во имя прекращения войны», — удивляются обозреватели. Россия проводит спецоперацию по защите демилитаризации и денацификации Украины. Ключевой задачей Вооруженных сил РФ является защита Донбасса. Ранее швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung сообщало, что в середине января глава ЦРУ Уильям Бернс якобы предложил президенту России Владимиру Путину пятую часть территории Украины, чтобы положить конец спецоперации в рамках мирного плана, разработанного президентом США Джо Байденом. Однако, как отмечает издание, обе стороны отказались от подобных решений по мирному урегулирования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям