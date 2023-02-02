NZZ: Байден предлагал Путину 20% территории Украины за прекращение спецоперации

03 февраля 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

Байден решился на отправку Abrams Киеву после провала своего «мирного плана» Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В середине января глава ЦРУ Уильям Бернс якобы предложил президенту России Владимиру Путину пятую часть территории Украины, чтобы положить конец спецоперации в рамках мирного плана, разработанного президентом США Джо Байденом. Об сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. По информации авторов, для Киева предложение звучало: «мир за землю», а для Москвы — «земля за мир». «Говорят, что „земля“ составляла около 20% территории Украины. Это примерно размер Донбасса», — говорится в материале . Однако, как отмечает издание, обе стороны отказались от подобных решений по мирному урегулирования. По мнению представителей внешней политики Германии, Байден таким образом хотел избежать затяжного конфликта на Украине. Только после того, как Бернс потерпел неудачу с предполагаемым планом, американский лидер решился на поставку Киеву танков Abrams, уточняют журналисты. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ключевой задачей Вооруженных сил РФ является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида, при этом об оккупации территорий речи не идет, подчеркивал Путин. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выразил сомнение, что Украина сможет победить в конфликте с Россией и будет суверенным государством в будущем. Издание Newsweek писало, что США вмешивается в украинский конфликт ради титана, залежами которого обладает Киев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В середине января глава ЦРУ Уильям Бернс якобы предложил президенту России Владимиру Путину пятую часть территории Украины, чтобы положить конец спецоперации в рамках мирного плана, разработанного президентом США Джо Байденом. Об сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. По информации авторов, для Киева предложение звучало: «мир за землю», а для Москвы — «земля за мир». «Говорят, что „земля“ составляла около 20% территории Украины. Это примерно размер Донбасса», — говорится в материале. Однако, как отмечает издание, обе стороны отказались от подобных решений по мирному урегулирования. По мнению представителей внешней политики Германии, Байден таким образом хотел избежать затяжного конфликта на Украине. Только после того, как Бернс потерпел неудачу с предполагаемым планом, американский лидер решился на поставку Киеву танков Abrams, уточняют журналисты. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ключевой задачей Вооруженных сил РФ является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида, при этом об оккупации территорий речи не идет, подчеркивал Путин. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выразил сомнение, что Украина сможет победить в конфликте с Россией и будет суверенным государством в будущем. Издание Newsweek писало, что США вмешивается в украинский конфликт ради титана, залежами которого обладает Киев.