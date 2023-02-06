06 февраля 2023
05 февраля 2023
04 февраля 2023

Пьяный житель ЯНАО забил табуреткой мужчину из-за ревности к жене

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый обнаружил супругу в компании других мужчина Фото:

Житель поселка Ханымей (ЯНАО), находясь в пьяном состоянии, избил мужчину табуреткой, потому что приревновал свою жену. Как сообщает окружное управление СКР, обвиняемого заключили под стражу.

«По данным следствия, в поселке Ханымей Пуровского района в ночь на 14 октября 2022 года 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружив свою супругу в соседской квартире в компании мужчин, на почве ревности, нанес одному из них множественные удары в область головы и туловища деревянным табуретом, руками и ногами», — говорится в сообщении.

Ямальца обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы и других повреждений. Следователям удалось собраться все доказательства подтверждающие преступление.

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Житель поселка Ханымей (ЯНАО), находясь в пьяном состоянии, избил мужчину табуреткой, потому что приревновал свою жену. Как сообщает окружное управление СКР, обвиняемого заключили под стражу. «По данным следствия, в поселке Ханымей Пуровского района в ночь на 14 октября 2022 года 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружив свою супругу в соседской квартире в компании мужчин, на почве ревности, нанес одному из них множественные удары в область головы и туловища деревянным табуретом, руками и ногами», — говорится в сообщении. Ямальца обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы и других повреждений. Следователям удалось собраться все доказательства подтверждающие преступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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