Пьяный житель ЯНАО забил табуреткой мужчину из-за ревности к жене

07 февраля 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Обвиняемый обнаружил супругу в компании других мужчина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель поселка Ханымей (ЯНАО), находясь в пьяном состоянии, избил мужчину табуреткой, потому что приревновал свою жену. Как сообщает окружное управление СКР, обвиняемого заключили под стражу. «По данным следствия, в поселке Ханымей Пуровского района в ночь на 14 октября 2022 года 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружив свою супругу в соседской квартире в компании мужчин, на почве ревности, нанес одному из них множественные удары в область головы и туловища деревянным табуретом, руками и ногами», — говорится в сообщении. Ямальца обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы и других повреждений. Следователям удалось собраться все доказательства подтверждающие преступление.

Житель поселка Ханымей (ЯНАО), находясь в пьяном состоянии, избил мужчину табуреткой, потому что приревновал свою жену. Как сообщает окружное управление СКР, обвиняемого заключили под стражу. «По данным следствия, в поселке Ханымей Пуровского района в ночь на 14 октября 2022 года 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружив свою супругу в соседской квартире в компании мужчин, на почве ревности, нанес одному из них множественные удары в область головы и туловища деревянным табуретом, руками и ногами», — говорится в сообщении. Ямальца обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы и других повреждений. Следователям удалось собраться все доказательства подтверждающие преступление.