В Ноябрьске водитель сбил маленькую девочку во дворе

В результате ДТП ребенок получил ушиб коленного сустава
В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 7 июня водитель автомобиля Opel Corsa сбил ребенка во дворе жилых домов. Об этом сообщает telegram-канал ЧС NSK.
«За прошедшие сутки оперативные службы реагировали на одно ДТП. 7 июня в 20:47 между домами № 5 и №9 по ул. Высоцкого водитель автомобиля Opel Corsa совершил наезд на ребенка», — уточняется в сообщении.
Пострадавшей оказалась девочка 2018 года рождения. В результате происшествия она получила ушиб правого коленного сустава, госпитализация не потребовалась.
Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД по ЯНАО за комментарием. Ответ ожидается.
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