07 июня 2025
06 июня 2025

В Ноябрьске водитель сбил маленькую девочку во дворе

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП ребенок получил ушиб коленного сустава
В результате ДТП ребенок получил ушиб коленного сустава Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 7 июня водитель автомобиля Opel Corsa сбил ребенка во дворе жилых домов. Об этом сообщает telegram-канал ЧС NSK.

«За прошедшие сутки оперативные службы реагировали на одно ДТП. 7 июня в 20:47 между домами № 5 и №9 по ул. Высоцкого водитель автомобиля Opel Corsa  совершил наезд на ребенка», — уточняется в сообщении.

Пострадавшей оказалась девочка 2018 года рождения. В результате происшествия она получила ушиб правого коленного сустава, госпитализация не потребовалась.

Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД по ЯНАО за комментарием. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 7 июня водитель автомобиля Opel Corsa сбил ребенка во дворе жилых домов. Об этом сообщает telegram-канал ЧС NSK. «За прошедшие сутки оперативные службы реагировали на одно ДТП. 7 июня в 20:47 между домами № 5 и №9 по ул. Высоцкого водитель автомобиля Opel Corsa  совершил наезд на ребенка», — уточняется в сообщении. Пострадавшей оказалась девочка 2018 года рождения. В результате происшествия она получила ушиб правого коленного сустава, госпитализация не потребовалась. Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД по ЯНАО за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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