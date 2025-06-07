В Ноябрьск-парке установят еще 10 гамаков
Гамаки на центральной аллее в Ноябрьске
В Ноябрьске (ЯНАО) на центральной аллее города появились пять новых гамаков на каркасах, которые изготовили сотрудники Управления городского хозяйства. Об этом сообщил глава города Алексей Романов в своем официальном Telegram-канале.
По словам мэра, инициатива по установке гамаков оказалась востребованной среди жителей, особенно среди детей. «Идея с гамаками оказалась удачной, их быстро облюбовали дети», — написал Романов.
В городе планируют установить еще 10 таких конструкций. Они появятся в Ноябрьск-парке.
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