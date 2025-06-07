07 июня 2025
06 июня 2025

«Идея оказалась удачной»: глава Ноябрьска рассказал о новом развлечении в городе

В Ноябрьске установили гамаки на центральной аллее
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьск-парке установят еще 10 гамаков
В Ноябрьск-парке установят еще 10 гамаков Фото:
Гамаки на центральной аллее в Ноябрьске
Гамаки на центральной аллее в Ноябрьске
Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на центральной аллее города появились пять новых гамаков на каркасах, которые изготовили сотрудники Управления городского хозяйства. Об этом сообщил глава города Алексей Романов в своем официальном Telegram-канале.

По словам мэра, инициатива по установке гамаков оказалась востребованной среди жителей, особенно среди детей. «Идея с гамаками оказалась удачной, их быстро облюбовали дети», — написал Романов.

В городе планируют установить еще 10 таких конструкций. Они появятся в Ноябрьск-парке.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на центральной аллее города появились пять новых гамаков на каркасах, которые изготовили сотрудники Управления городского хозяйства. Об этом сообщил глава города Алексей Романов в своем официальном Telegram-канале. По словам мэра, инициатива по установке гамаков оказалась востребованной среди жителей, особенно среди детей. «Идея с гамаками оказалась удачной, их быстро облюбовали дети», — написал Романов. В городе планируют установить еще 10 таких конструкций. Они появятся в Ноябрьск-парке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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