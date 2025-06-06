Бойцы ОМОН из Ноябрьска вернулись домой после четырех месяцев в зоне СВО

Бойцы Росгвардии ОМОН вернулись после командировки в зоне СВО
Бойцы специального подразделения ОМОН Росгвардии из Ноябрьска 7 июня вернулись домой после четырехмесячной командировки в зону СВО. Об этом сообщил глава города Алексей Романов в своем официальном Telegram-канале.
«Земляки! Мы все благодарим вас за службу! Вы — настоящие герои! Рады вашему возвращению. Главное — вы дома. Родные и близкие, мы все вас очень ждали», — написал Романов.
Сотрудники подразделения в течение четырех месяцев выполняли боевые задачи в зоне СВО. Местные жители и власти выразили благодарность бойцам за службу.
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