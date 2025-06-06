06 июня 2025

Бойцы ОМОН из Ноябрьска вернулись домой после четырех месяцев в зоне СВО

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Бойцы Росгвардии ОМОН вернулись после командировки в зоне СВО
Бойцы Росгвардии ОМОН вернулись после командировки в зоне СВО Фото:

Бойцы специального подразделения ОМОН Росгвардии из Ноябрьска 7 июня вернулись домой после четырехмесячной командировки в зону СВО. Об этом сообщил глава города Алексей Романов в своем официальном Telegram-канале.

«Земляки! Мы все благодарим вас за службу! Вы — настоящие герои! Рады вашему возвращению. Главное — вы дома. Родные и близкие, мы все вас очень ждали», — написал Романов.

Сотрудники подразделения в течение четырех месяцев выполняли боевые задачи в зоне СВО. Местные жители и власти выразили благодарность бойцам за службу.

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Бойцы специального подразделения ОМОН Росгвардии из Ноябрьска 7 июня вернулись домой после четырехмесячной командировки в зону СВО. Об этом сообщил глава города Алексей Романов в своем официальном Telegram-канале. «Земляки! Мы все благодарим вас за службу! Вы — настоящие герои! Рады вашему возвращению. Главное — вы дома. Родные и близкие, мы все вас очень ждали», — написал Романов. Сотрудники подразделения в течение четырех месяцев выполняли боевые задачи в зоне СВО. Местные жители и власти выразили благодарность бойцам за службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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